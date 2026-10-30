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AI泡沫疑慮升溫！詹璇依點出3大科技巨頭沒縮手 台股供應鏈仍受惠

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
財經主播詹璇依指出，儘管微軟、Google及Meta財報引發市場震盪，但三大科技巨頭尚未下修資本支出計畫，AI硬體需求仍有支撐，亞洲供應鏈可望持續受惠。記者余承翰／攝影
財經主播詹璇依指出，儘管微軟、Google及Meta財報引發市場震盪，但三大科技巨頭尚未下修資本支出計畫，AI硬體需求仍有支撐，亞洲供應鏈可望持續受惠。記者余承翰／攝影

美股重量級科技巨頭財報接連出爐，引發市場高度震盪，台股日前大漲後隨即回吐漲幅...

對此，財經主播詹璇依在個人影音專欄中深入分析，市場情緒波動源自微軟Microsoft）與AlphabetGoogle母公司）等巨頭的最新財報數據，但許多投資人往往忽略了最關鍵的核心事實：國際雲端服務供應商（CSP）的資本支出根本沒有縮手，這意味著亞洲硬體供應鏈的成長底氣依舊穩固。

詹璇依指出，微軟近期財報顯示資本支出略微放緩，市場一度解讀為省錢而給予正面反應；反觀Google因自由現金流轉負，引發市場偏向悲觀看待。

然而，對於位處「賣鏟子」關鍵角色的亞洲供應鏈而言，觀察焦點在於科技巨頭是否下修資本支出。從目前公布的財報來看，包括Meta、Alphabet及微軟三家巨頭，均完全沒有下修資本支出計畫。

詹璇依進一步說明，Alphabet不僅上修2026年資本支出，更預估明年金額將拉升至3000億美元；微軟第三季未支出的資金並非取消而是延後投入；Meta即使自由現金流轉負，依然持續推進資本支出規模。

由此可見，「CSP業者的痛苦，其實就是供應鏈的快樂」，巨頭們持續燒錢投資，實質資金將持續回流至亞洲硬體與設備供應鏈，帶動相關廠商持續獲利。

面對市場對AI泡沫化或軍備競賽告終的疑慮，詹璇依強調，檢視AI趨勢最關鍵的硬指標就是各大巨頭的資本支出；只要資本支出未見下修或停滯，投資人便無須過度恐慌；在長線AI賽道持續推進下，市場震盪拉回反而提供逢低布局的良機。

◎本文獲 詹璇依 基金小姐姐 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

供應鏈 科技 台股 Alphabet 微軟 Google Microsoft 美股

詹璇依 基金小姐姐

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