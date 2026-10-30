Google暴跌13％、亞馬遜盤後重挫！阮慕驊揭AI財報最大隱憂：市場開始追問何時回本

Google母公司Alphabet與亞馬遜股價接連重挫，即使AI雲端業務繳出亮眼成績，仍難擋市場賣壓。財經專家阮慕驊在臉書發文指出，Google股價暴跌13%，市值蒸發約5,000億美元，亞馬遜盤後也一度下跌近8%。他認為，問題不是AI需求消失，而是市場看待AI財報的標準已經改變，投資人開始更在意龐大支出究竟何時能回收。

阮慕驊表示，亞馬遜AWS第三季營收成長39%，優於上一季的37%，管理層甚至預期2027年、2028年成長率都能超過40%。照過去的市場邏輯，這樣的成績應該帶動股價上漲，但亞馬遜盤後卻重挫。他指出，除了每股盈餘、營收略低於預期，廣告業務也不如市場期待，單季廣告營收196億美元，低於預估的208億美元，第四季營收展望同樣略遜預期。

比起營收成長，阮慕驊認為真正讓市場擔心的是現金流。亞馬遜自由現金流流出424億美元，明顯高於上一季的76億美元，但全年資本支出仍維持2,200億美元，並未上調。他分析，市場在意的不是企業又增加多少投資，而是投入資金的速度，已經遠遠超過現金回收的速度。

阮慕驊也拿甲骨文作比較。甲骨文在投資人大會提出現金流回收時間表，預計2028財年下半年自由現金流轉正，2029財年至少達300億美元，並將未來幾年新增籌資上限訂在200億美元，帶動股價當天大漲10.7%。不過，隔天甲骨文仍隨AI族群下跌3.45%，反映即使企業提出明確的回收計畫，也難完全避開市場對AI投資的疑慮。

Google同樣面臨類似情況。阮慕驊指出，Google Cloud營收成長103%，但搜尋業務成長率從17%放緩至12%，單季資本支出514億美元，甚至超過423億美元的營業現金流，加上公司預告2027年將大幅增加資本支出，讓市場更加擔心投資回收時間。不過，他也提到，Google因算力產能不足，第三季底開始向第三方租用算力，第四季還將擴大，顯示AI需求依然強勁。

阮慕驊認為，這波AI科技股修正的關鍵，不是需求不足，而是市場開始要求企業證明投資能帶來多少現金回報。以亞馬遜為例，後續應觀察第四季現金流能否改善、明年資本支出規模，以及廣告與零售業務能否支撐獲利。在這些問題獲得答案前，即使AWS持續高速成長，也未必足以單獨推動股價上漲。

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