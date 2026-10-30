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聯電（2303）法說後跌停！陳重銘揭獲利季減61％原因 看好本業仍有支撐

聯合新聞網／ 綜合報導
聯電（2303）法說後股價跌停，陳重銘指出，獲利季減61%主要受業外收益基期影響，加上漲價幅度不如預期，但本業成長與高產能利用率仍具支撐。（中央社）
聯電（2303）法說後股價跌停，陳重銘指出，獲利季減61%主要受業外收益基期影響，加上漲價幅度不如預期，但本業成長與高產能利用率仍具支撐。（中央社）

晶圓代工大廠聯電（2303）召開法說會後昨股價重挫摜入跌停，引發市場高度關注。知名財經專家「不敗教主」陳重銘在影音內容中分析，聯電法說會後股價下殺主要受到獲利季減與產品漲價幅度不如預期影響，但從本業獲利、資本支出及產能利用率等基本面指標來看，營運表現仍具支撐。

陳重銘指出，聯電第三季營收呈現成長，但單季獲利卻季減61%，主要原因在於第二季認列約2.2元的業外收益，使得上半年獲利基期墊高推升股價；到了第三季少了業外挹注，獲利數字與股價回檔修正實屬正常。

若單純檢視本業營運，扣除業外後的第三季每股稅後盈餘（EPS）為1.32元，本業表現其實持續維持成長，這是一項正面訊號。

針對法說會公布的營運展望，陳重銘說明，聯電董事會通過追加1000億元新台幣的資本支出，顯示公司對未來訂單前景仍有一定把握；同時，第三季與第四季的產能利用率均維持在9成以上的高檔水準。

至於引發盤面失望賣壓的主因，在於聯電預估明年產品售價調漲幅度約10%，低於外資法人原先所預期的15%至20%，造成股價短線面臨重挫。

陳重銘認為，聯電在本業成長與產能利用率支撐下，後續仍具備逢低布局的機會，但關鍵在於進場價位的拿捏。

◎本文獲 不敗教主-陳重銘 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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