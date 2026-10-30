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聯電（2303）昨跌停外資卻喊加碼！大摩目標價188元 「看好怎麼不買」引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
聯電（2303）29日跌停收115元，大摩與花旗卻逆勢調升目標價至188元及143元，看好長期AI業務布局，外資評等與股價走勢形成反差。（路透）
聯電（2303）29日跌停收115元，大摩與花旗卻逆勢調升目標價至188元及143元，看好長期AI業務布局，外資評等與股價走勢形成反差。（路透）

晶圓代工大廠聯電（2303）股價重挫，29日跌停收在115元，儘管市場賣壓沉重，外資券商摩根士丹利（大摩）與花旗卻同步調升目標價。其中，大摩將聯電目標價提高至188元，維持「加碼」評等；花旗則將目標價從125元調升至143元，維持「買進」評等，與股價走勢形成明顯反差。

聯電28日法說會公布第三季財報，歸屬母公司淨利164.3億元，季減61%、年增12%，每股純益（EPS）1.32元。大摩在研究報告中指出，聯電第四季晶圓出貨量可望維持穩健，並引述公司預估，2029年AI相關營收有望達40億美元，占總營收約25%，高於原先約10億美元的預期。

不過，大摩也提醒，聯電產品漲價幅度若扣除產品組合改善因素，實際漲幅可能僅約5%至10%，低於市場原先預期的10%至15%。儘管PC及中低階智慧型手機需求疲弱，但通訊、汽車與工業領域需求仍具支撐。花旗則看好聯電布局先進封裝、矽光子等技術，預估相關產品2030年有望實現規模化。

消息傳至PTT股市板後，不少網友對外資逆勢調高目標價抱持懷疑態度，留言直言「大摩 反著看」、「大摩花旗找接盤俠」，也有人反問「看好怎麼不買？」、「我OK 你先買」，質疑外資評等與市場實際買盤之間的落差。

另有網友指出，大摩看好的是2029年AI業務前景，距離當前仍有數年，留言稱「厲害了看到2029去了3年後了」。聯電短期股價遭遇跌停，外資卻因長期AI布局調高目標價，凸顯市場對當前股價表現與未來成長預期存在不同看法。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

大摩 聯電 外資 目標價 跌停 花旗 法說會 營收 EPS

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