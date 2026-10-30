台股開盤重挫1447點！失守4萬5000點 日韓股市同步下殺、美股科技股承壓

台股今（30）日開盤再度遭遇沉重賣壓，加權指數以46,139.79點開出，較前一交易日收盤46,368.33點下跌228.54點，隨後跌勢迅速擴大。根據上午9時05分行情，指數來到44,921.08點，重挫1,447.25點、跌幅3.12%，失守45,000點整數關卡，早盤成交金額約1,071.61億元。

亞洲主要股市同步走弱，韓國KOSPI指數截至當地上午9時44分，下跌234.33點、跌幅3.95%，來到5,703.33點；日本日經225指數截至當地上午9時50分，下跌1,236.20點、跌幅1.91%，報63,423.27點。台、日、韓三地股市早盤全面下挫，顯示科技股賣壓與市場避險情緒持續蔓延。

美股方面，道瓊工業指數下跌132.54點、跌幅0.25%，標普500指數下跌0.30%，那斯達克指數下挫365.13點、跌幅1.38%，費城半導體指數也下跌1.42%。科技與半導體類股跌幅相對明顯，為亞洲電子股早盤走勢增添壓力。

從國際市場背景來看，近期投資人持續關注人工智慧（AI）基礎建設的龐大資本支出，以及相關企業能否將投資轉化為實際獲利。市場對AI產業估值、融資成本與未來獲利能力的疑慮，已成為科技股波動的重要觀察因素；不過，現階段仍不能單憑指數下跌，就認定AI需求已全面轉弱。

台股早盤從開盤46,139.79點一路下探至44,921.08點，跌幅快速擴大，顯示開盤後賣壓仍未緩解。隨著美股科技股及日韓市場同步承壓，後續須觀察台股能否重新站回45,000點，以及電子權值股走勢、成交量與賣壓變化，作為判斷盤中跌勢是否收斂的重要依據。

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