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國巨*（2327）稼動率衝破95％！AI需求帶動擴產15％ 股價能否回到1220元

聯合新聞網／ 綜合報導
國巨第三季EPS達5.83元、獲利年增88.5%，AI營收占比提升至近20%，第四季產能利用率預估超過95%，但股價能否反映基本面成長，仍引發市場討論。記者余承翰／攝影
國巨第三季EPS達5.83元、獲利年增88.5%，AI營收占比提升至近20%，第四季產能利用率預估超過95%，但股價能否反映基本面成長，仍引發市場討論。記者余承翰／攝影

被動元件大廠國巨公布2026年第三季財報，單季合併營收495.32億元，年增49.7%，歸屬母公司業主獲利119.81億元，年增88.5%，每股純益（EPS）5.83元。國巨執行長王淡如表示，人工智慧（AI）應用占整體業績比重，已從第二季16%提升至第三季近20%，預估第四季產能利用率將高於95%，營收、毛利率及營業利益率可望持續溫和成長。

國巨指出，AI相關需求持續帶動積層陶瓷電容（MLCC）及鉭質電容業務，第三季平均接單出貨比（B/B ratio）接近2，部分需求較強勁的產品甚至更高。為因應未來幾季及2027年需求，公司規劃逐季擴充產能，預期較目前增加約10%至15%，部分新增產能將於2027年第二季到位，其餘則預計明年下半年陸續到位。

從獲利表現來看，國巨第三季毛利率達41%，季增2.5個百分點，營業利益率29.5%，季增3.1個百分點；累計前三季營收1,321.54億元，年增36.3%，獲利294億元，年增74.1%，EPS達14.32元。相關財報引發PTT股市板討論，原PO認為，在產能利用率與毛利率同步提升下，全年EPS有望挑戰20元，但也感嘆股價能否重返今年曾出現的1,220元高點。

儘管財報數字亮眼，部分網友對股價表現仍持保留態度，有人直言「從1200聽到500的稼動率...」、「好消息是拿來賣股的」，也有人認為「一年後就知道了 股價先行財報反應一年」，質疑目前公布的營運成績是否已提前反映在股價上。

不過，也有不同聲音指出，市場過度悲觀未必代表後續沒有機會，留言稱「看到大家這麼悲觀我就放心了嘻嘻」。從討論來看，國巨AI業務比重提升、接單強勁及擴產計畫雖然提供基本面支撐，但股價能否回應財報成長，仍是投資人最關注的焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

國巨 被動元件 營收 毛利率 EPS

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