AI需求未降溫、台股卻走弱！AWS營收年增39％引熱議 滿手正二盼利空出盡

全球AI投資熱潮是否降溫，成為近期台股投資人關注焦點。一名投資人在PTT股市板發文指出，觀察Amazon與Intel公布的2026年第三季財報，AI相關業務仍呈現成長，讓他好奇市場是否已經「利空出盡」，台股還有沒有機會再創新高，並坦言自己「滿手正二」，希望了解後續行情。

原PO引述財報數據表示，Amazon旗下AWS第三季營收年增39%，創近五年最快成長速度，全年資本支出預估約2,200億美元；Intel第三季資料中心與AI部門營收則年增78%。他認為，Amazon電商及Intel PC等傳統業務面臨挑戰，不代表AI需求同步轉弱，尤其雲端服務、資料中心與相關晶片需求仍有成長動能，因此質疑這對台股AI供應鏈是否真的構成利空。

文章曝光後，不少網友對「利空出盡」的說法持保留態度，有人直言「市場沒有做反應才叫出盡，不要再亂套名詞了」，也有人認為「重點是現在『市場情緒就是不好』，這時候什麼都是利空，不用多想」。另有留言指出，AI投資的關鍵問題在於終端應用能否獲利，以及企業持續擴大資本支出所帶來的財務壓力。

針對原PO持有槓桿型ETF的情況，部分網友提醒風險，留言包括「滿手正二就下去啦」、「還在下降的刀你要接？等盤中再來看比較安全」，也有人認為應先觀察融資與市場交易量變化，不能僅憑企業財報成長，就判斷股市已經止跌。

不過，也有網友持不同看法，認為企業願意增加投資，代表仍看好未來需求，並指出記憶體供給可能成為AI產業的重要變數。另有人提到，股價可能提前反映未來景氣變化，即使當前財報表現亮眼，也不代表股價一定同步上漲。這場討論的分歧，集中在AI需求是否持續成長，以及相關成長能否支撐科技股目前的市場評價。

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