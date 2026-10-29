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緯穎分割後跌近40％！陳嘉偉喊「明天來看國巨」 推算年線對稱跌幅、五年線：其來有自

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師陳嘉偉指出，緯穎（6669）分割後股價跌近40%，並點名國巨後續走勢，推估台股33,678點及26,882點兩大下檔關卡，分別對應年線對稱跌幅與五年線。聯合報系資料照
分析師陳嘉偉指出，緯穎（6669）分割後股價跌近40%，並點名國巨後續走勢，推估台股33,678點及26,882點兩大下檔關卡，分別對應年線對稱跌幅與五年線。聯合報系資料照

台股前一交易日大漲939點，今日卻再度重挫667點，盤中一度下跌980點。分析師陳嘉偉在最新影音節目中指出，昨日反彈成交量僅7,000多億元，今日下跌反而出量，黑K棒完全吞噬前一日紅K棒，直言「今天這根K棒就標準的吞噬」，研判台股「會持續往下破」，更直白表示：「昨天給你跑你不跑，那你就不要想跑了啦！」

陳嘉偉分析，昨日台股雖然大漲939點，但成交量未同步放大，屬於弱勢反彈，如今量增黑K吞噬前一日紅K，更加深其看空判斷。

他認為，台積電先前受到市場利多消息帶動，卻出現「假突破真大跌」，加上融資創新高，成為台股後續走勢的隱憂。至於第三大權值股台達電，他指出今日股價再度破底，融資同樣創新高，顯示大型權值股也面臨修正壓力。

不只權值股，高價電子股同樣出現明顯回檔...

陳嘉偉以緯穎（6669）為例，指出公司9月營收明顯成長，股價卻在分割後一路下跌近40%，讓他忍不住反問：「9月你說暴增呢，一路暴增呢，Why？發生什麼事情？」此外，他也點名矽光子相關個股，認為即使具備產業題材，股價仍可能持續走弱，並預告穩懋「明天會補跌」，後續表現值得觀察。

針對近期企業密集召開法說會，陳嘉偉形容市場已出現「法說會一家一家變法會」的情況，即使企業公布獲利成長、擴產計畫或營收展望，股價仍可能不漲反跌。

他特別點名國巨，表示「我們明天來看看國巨」，並回顧國巨過去股價從高點大跌約80%後，董事長才在隔年股東會上為景氣判斷向股東道歉的案例，藉此提醒投資人，企業釋出正面展望不代表股價一定上漲。

至於台股可能跌到哪裡，陳嘉偉引用台積電過去兩次跌破季線後，分別修正32.6%及46.2%的經驗，以加權指數49,968點為基準進行情境推算，提出33,678點及26,882點兩個下檔觀察位置，分別對應他所稱的年線對稱跌幅與五年線。

他強調：「嘉偉老師講的東西，都是其來有自。」並認為AI相關企業資本支出與估值調整，可能持續對科技股形成壓力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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