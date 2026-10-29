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台股大跌也沒用！他放空冠西電慘遭軋空 嘆虧損股反而一直漲

聯合新聞網／ 綜合報導
一名投資人看好台積電、0050等標的，卻因放空獲利不佳的個股頻遭軋空，甚至遇上大盤下跌、冠西電仍逆勢上漲的情況，引發股民對做空風險的討論。聯合報系資料照
一名投資人看好台積電、0050等標的，卻因放空獲利不佳的個股頻遭軋空，甚至遇上大盤下跌、冠西電仍逆勢上漲的情況，引發股民對做空風險的討論。聯合報系資料照

台股震盪之際，放空也不一定能賺錢。一名投資人在PTT股板發文表示，自己長期看多台股，持有台積電（2330）、元大台灣50（0050）及正2等標的，近期卻嘗試放空部分獲利不佳的公司，沒想到頻頻遭到軋空，即使大盤下跌，放空的個股仍逆勢上漲，讓他直呼「為什麼做空這麼難QQ」。

原PO指出，近期曾放空中探針、冠西電等個股，認為部分公司獲利不佳、每股盈餘（EPS）甚至為負，股價卻持續走高。他提到，自己前一天以159元放空，原以為29日大盤下跌能減少虧損，沒想到冠西電當天仍上漲約6%，讓他相當不解。

他也拿台積電與其他科技股比較，質疑部分企業僅因營收變動或財報支出增加，就面臨股價明顯修正，反觀部分虧損公司卻能持續上漲。原PO強調，自己仍看好台股長期走勢，主要部位也以權值股及ETF做多為主，只是希望了解為何放空基本面較弱的公司，反而容易受傷。

貼文引發討論，不少網友指出，基本面不佳不代表股價會立即下跌，尤其強勢股更容易出現軋空風險。有人直言「越爛越噴你以為是笑話嗎」、「只空弱勢股 傻了才空強勢股」，也有人提醒「你真的想做空 就找月線下彎的去空 不要去空強勢股」。

另有網友從操作風險切入，表示「做空除了初期成本低外，想不到好處，獲利有限賠無限」，也有人認為市場交易的是未來預期，不能只憑當下盈餘判斷股價方向。原PO看完討論後坦言「我不敢了QWQ」，也反映即使看對企業基本面，若進場時機與股價走勢不如預期，放空仍可能承受不小損失。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 個股 2330台積電 放空

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