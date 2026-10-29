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台達電（2308）Q3三率全下滑！毛利率跌破35％…阮慕驊揭泰國子公司隱憂

聯合新聞網／ 綜合報導
台達電第三季合併毛利率降至34.08%，泰國子公司泰達電則因庫存跌價損失拖累獲利。阮慕驊指出，29日法說會應關注客戶延後拉貨是否僅為短期調整，以及後續AI產品需求變化。記者曾吉松／攝影
台達電第三季合併毛利率降至34.08%，泰國子公司泰達電則因庫存跌價損失拖累獲利。阮慕驊指出，29日法說會應關注客戶延後拉貨是否僅為短期調整，以及後續AI產品需求變化。記者曾吉松／攝影

台達電（2308）第三季財報出爐，獲利表現引發市場關注。財經專家阮慕驊28日在臉書指出，台達電第三季三率全面較上季下滑，合併毛利率降至34.08%，季減1.52個百分點、年減0.79個百分點，跌破35%關卡。身為台股第三大上市權重股，台達電近期股價表現相對疲弱，29日登場的法說會也成為市場關注焦點。

阮慕驊引述摩根大通報告指出，台達電持股逾六成的泰國子公司泰達電（Delta Thailand），第三季營收達744億泰銖，季增16%、年增42%，創下新高，但獲利卻受到庫存跌價損失拖累，當季提列18億泰銖淨存貨跌價損失，毛利率季減2.4個百分點至27.5%，全年毛利率指引也由30%下修至約29%。

至於庫存為何影響獲利？阮慕驊說明，主要是客戶第三季放緩拉貨，雖然訂單並未取消，但依泰達電政策，存放超過90天的貨品須提列跌價準備。換句話說，問題不一定是需求消失，而是產品暫時未能如期出貨，導致庫存增加、侵蝕當季獲利。摩根大通也提到，泰達電全年存貨規模幾近翻倍，並因此下修2026年至2028年的毛利率預估。

不過，泰達電仍積極布局AI相關業務。阮慕驊指出，隨著電動車業務表現不如預期，台達電已調整泰國汽車相關廠區，將部分原規劃供電動車使用的產線與空間，轉向電源及AI產品。摩根大通仍看好2027年VR200與Trainium 3自第一季起放量，認為泰達電有望提高產品售價，因此維持「優於大盤」評等。

阮慕驊認為，這次庫存損失較偏向提列時點問題，而非訂單直接消失，若後續順利出貨，相關跌價準備理論上仍有回沖機會。真正值得觀察的是，客戶延後拉貨究竟只是短期庫存調整，還是AI平台世代交替造成的需求空窗，這也將是29日台達電法說會的重要觀察方向。

◎本文獲 阮慕驊 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台達電 毛利率 泰國

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