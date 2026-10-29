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父母送10張台積電（2330）！兒子離婚不用分給媳婦 律師曝1例外
長輩贈與或繼承給子女的財產，在子女面臨婚變時是否會被另一半瓜分，常是家庭財務規劃上的重要疑慮。
恩典法律事務所主持律師蘇家宏近日在短影音中解答，若父母將股票等資產贈與給兒子，或過世後由兒子繼承，在法律上媳婦基本上「不會分到大部分」。
蘇家宏律師說明，以長輩留下10張台積電股票給兒子為例，由於這些股票屬於父母「生前贈與」或「身後繼承」所取得的資產，在法律規範上屬於無償取得，因此在雙方離婚行使夫妻剩餘財產差額分配請求權時，媳婦原則上無法分走這10張股票的本金。
不過，蘇家宏律師也特別提醒一項實務盲點：若兒子持有長輩給予的台積電股票時間長達數年，期間所持續配發累積的「股利與股息」如果都沒有賣掉，這部分在法律上屬於婚後產生的收益，將會列入夫妻剩餘財產的計算數額中。
在此情況下，媳婦便有可能依法請求分配到這部分的收益差額。
◎本文獲 蘇家宏 律師 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
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