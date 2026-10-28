快訊

夫人牌出馬！蔣萬安今與太太石舫亘接受王偉忠專訪 晚間18:00播出

不平靜？河口湖再爆殺人案 89歲南韓籍婦人自首勒死57歲兒

獨／金鐘鏡頭拍到黃鐙輝「喉部異常凸起」！粉絲寫信提醒 老婆急帶他就醫

聽新聞
0:00 / 0:00

漲939點是逃命波？陳嘉偉警告台積電「季線下彎」：明早出清、恐測五年線

聯合新聞網／ 綜合報導
台股大漲939點，分析師陳嘉偉卻示警只是無量空頭反彈，認為台積電季線下彎，呼籲投資人明早出清持股，並警告大盤最悲觀恐回測5年線。記者余承翰／攝影
台股大漲939點，分析師陳嘉偉卻示警只是無量空頭反彈，認為台積電季線下彎，呼籲投資人明早出清持股，並警告大盤最悲觀恐回測5年線。記者余承翰／攝影

台股今日大漲939點，分析師陳嘉偉卻在最新影音解盤中示警，認為這波上漲只是短線乖離過大引發的「無量弱勢的空頭反彈」，屬於讓投資人減碼的逃命波

他呼籲，若今日未賣出、甚至進場攤平，明早應儘速出清持股，以防後續出現更大跌勢

陳嘉偉指出，大盤雖反彈逾900點，成交量卻明顯不足，櫃買指數甚至未觸及10日均線，顯示量價結構偏弱。

他認為，目前市場同時出現亞洲金融風暴、網路泡沫、金融海嘯及歐債危機的部分特徵，並將台股走勢視為M頭「假突破、真大跌」。隨指數自高點回落逾4,000點，若11月再跌破前波低點頸線，恐進一步確認空頭型態。他也提及先前台積電與馬斯克合作消息，質疑相關利多對股市的支撐力道。

國際市場方面，陳嘉偉認為AI投資敘事面臨考驗，科技巨頭擴大資本支出可能引發融資疑慮，縮減支出又恐加深市場對泡沫的擔憂。

他並指出，中國開源實驗室占全球Token消耗量達70%，加上資料中心建設延誤、槓桿融資利息壓力等因素，均可能增加風險。

至於聯準會利率決策，他認為若10月維持利率不變，市場可能轉而提高對12月升息的預期，後續微軟、Google及亞馬遜財報也將成為觀察重點。

技術面上，陳嘉偉特別關注台積電季線走勢。他指出，隨著季線扣抵位置移至7月31日的高檔區，扣抵值高於目前股價，可能使過去一年半未曾下彎的季線轉為反壓。他並引用台積電過往兩次季線下彎期間，股價分別下跌32.6%及46.2%的經驗，作為評估後續修正風險的參考

陳嘉偉進一步以台股49,968點高點試算，若修正32.6%，指數可能回測33,678點，接近他所稱的年線對稱跌幅；若修正46.2%，則可能下探26,882點、回測5年線。

他強調，即使有政策護盤，仍難完全抵銷台積電權重帶來的賣壓，提醒投資人不要將短線反彈誤認為趨勢反轉。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台積電 股票 櫃買指數 台股 季線 逃命波

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台達電、聯發科跌到攤不下去！股民崩潰：賺錢沒跟到、虧錢卻跟上

006208分割有望1拆8！長抱10年有多驚人？莎莉：月存1萬試算變539萬

260萬買00406A月領3.8萬？0050五年拚420萬 媽媽寧存郵局、兒子無奈

漲939點是逃命波？陳嘉偉警告台積電「季線下彎」：明早出清、恐測五年線

相關新聞

漲939點是逃命波？陳嘉偉警告台積電「季線下彎」：明早出清、恐測五年線

台股大漲939點，分析師陳嘉偉示警量價偏弱屬逃命波，並關注台積電季線可能下彎及後續修正風險，相關點位僅為情境推演。

新台幣重貶有32.5元防線？楊金龍稱睡得安穩 央行未發現外匯禿鷹

新台幣面臨貶值壓力，楊金龍稱央行未設32.5元防線，將視市場調節，並表示未發現外匯禿鷹、自己睡得安穩。

沈伯洋拋颱風假台股照常開盤！楊金龍、卓榮泰曝挑戰 須由金管會評估

颱風假與台股休市是否脫鉤引發討論，楊金龍指涉及交易、金融機構及清算流程，應由金管會審慎評估，卓榮泰強調國人安全優先。

老公當沖賠30萬求救！妻子該出錢嗎 過來人警告一件事

人妻曝夫當沖賠30萬元，猶豫是否拿一年存股成果協助交割；網友看法分歧，提醒先談理財界線，避免成為對方保底。

川普又控台灣偷晶片⋯嫌價格太便宜！網反酸：台積電該漲價了

美國總統川普再度將矛頭指向台灣半導體產業，近日接受媒體訪問時，不僅重申台灣「偷走美國晶片生意」的說法，更指控台灣以極低價格生產晶片，並向美國市場傾銷。相關言論引發PTT股板熱議，不少網友反諷「原來是賣太便宜了」、「台積電該漲價了」，認為川普的說法相當矛盾。

聯發科跌到股民崩潰！他哭喊「把錢還來」反釣出另一票苦主

台股近期震盪劇烈，部分電子權值股股價持續回檔，其中聯發科（2454）法說會前股價表現低迷，市場似乎對聯發科TPU 研發和新項目存有疑慮，讓不少投資人苦不堪言。近日一名網友在Threads發文，抱怨聯發科股價表現不佳，甚至發現技術指標KD中的K值一度顯示負0.48，讓他忍不住崩潰直呼「聯發科，你給我把錢還來」、「比扯鈴還扯」，貼文吸引超過6.2萬次瀏覽，引發網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。