漲939點是逃命波？陳嘉偉警告台積電「季線下彎」：明早出清、恐測五年線

台股近期震盪劇烈，部分電子權值股股價持續回檔，其中聯發科（2454）法說會前股價表現低迷，市場似乎對聯發科TPU 研發和新項目存有疑慮，讓不少投資人苦不堪言。近日一名網友在Threads發文，抱怨聯發科股價表現不佳，甚至發現技術指標KD中的K值一度顯示負0.48，讓他忍不住崩潰直呼「聯發科，你給我把錢還來」、「比扯鈴還扯」，貼文吸引超過6.2萬次瀏覽，引發網友熱議。

2026-10-28 08:25