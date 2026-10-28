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漲939點是逃命波？陳嘉偉警告台積電「季線下彎」：明早出清、恐測五年線
台股今日大漲939點，分析師陳嘉偉卻在最新影音解盤中示警，認為這波上漲只是短線乖離過大引發的「無量弱勢的空頭反彈」，屬於讓投資人減碼的逃命波。
他呼籲，若今日未賣出、甚至進場攤平，明早應儘速出清持股，以防後續出現更大跌勢。
陳嘉偉指出，大盤雖反彈逾900點，成交量卻明顯不足，櫃買指數甚至未觸及10日均線，顯示量價結構偏弱。
他認為，目前市場同時出現亞洲金融風暴、網路泡沫、金融海嘯及歐債危機的部分特徵，並將台股走勢視為M頭「假突破、真大跌」。隨指數自高點回落逾4,000點，若11月再跌破前波低點頸線，恐進一步確認空頭型態。他也提及先前台積電與馬斯克合作消息，質疑相關利多對股市的支撐力道。
國際市場方面，陳嘉偉認為AI投資敘事面臨考驗，科技巨頭擴大資本支出可能引發融資疑慮，縮減支出又恐加深市場對泡沫的擔憂。
他並指出，中國開源實驗室占全球Token消耗量達70%，加上資料中心建設延誤、槓桿融資利息壓力等因素，均可能增加風險。
至於聯準會利率決策，他認為若10月維持利率不變，市場可能轉而提高對12月升息的預期，後續微軟、Google及亞馬遜財報也將成為觀察重點。
技術面上，陳嘉偉特別關注台積電季線走勢。他指出，隨著季線扣抵位置移至7月31日的高檔區，扣抵值高於目前股價，可能使過去一年半未曾下彎的季線轉為反壓。他並引用台積電過往兩次季線下彎期間，股價分別下跌32.6%及46.2%的經驗，作為評估後續修正風險的參考。
陳嘉偉進一步以台股49,968點高點試算，若修正32.6%，指數可能回測33,678點，接近他所稱的年線對稱跌幅；若修正46.2%，則可能下探26,882點、回測5年線。
他強調，即使有政策護盤，仍難完全抵銷台積電權重帶來的賣壓，提醒投資人不要將短線反彈誤認為趨勢反轉。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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