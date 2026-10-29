頂新魏家睽違8年重返台北101⋯伊藤忠全數出清股權！網狂刷：精心策劃

台北101股權再度出現重大變化！日本伊藤忠商事旗下台灣伊藤忠宣布，將持有的台北101約17.274%股權，全數轉讓給成美創投，而成美創投代表人正是頂新集團二董魏應交，意味著頂新魏家在2018年退出台北101後，睽違8年再度重返股東行列。消息曝光後引發PTT股板熱議，不少網友狂刷「精心策劃」，也有人質疑伊藤忠為何選擇此時出清持股。

根據媒體報導，台灣伊藤忠27日申報轉讓台北101全部持股，台北101隨後證實消息，表示尊重伊藤忠調整投資布局的決定，並歡迎成美創投加入股東行列。魏應交辦公室則指出，看好台北101長期發展，未來將以財務投資人身分參與，支持並尊重泛公股主導的經營團隊，不會介入實際經營。

回顧過往，頂新集團自2009年起陸續取得台北101約37.17%股權，曾是重要股東之一，但2014年爆發油品食安事件後，集團決定處分持股，最終於2018年以6.65億美元、當時約新台幣202億元，將股權出售給伊藤忠，正式退出台北101。

近年伊藤忠逐步降低持股，2025年3月由兆豐銀行、第一銀行等6家泛公股金融機構承接部分股權，使伊藤忠持股從32.14%降至約17.27%，泛公股陣營持股則提高至約7成。如今剩餘股權全數轉讓，也代表伊藤忠正式退出台北101投資。

一名網友在PTT轉貼新聞，他指出，頂新魏家過去曾長期持有台北101股權，如今重新進場，究竟是看好台北101未來營運，還是可能對集團旗下味全（1201）帶來助益，值得關注。

對此其他網友反應相當熱烈，大量留言湧入「精心策劃」、「精心策劃，重回101」、「這才是精心策劃」，也有人諷刺「有鈔能力怎抵制」，將話題延伸至頂新集團過去的食安爭議。此外，部分網友對伊藤忠退出的原因感到好奇，留言「伊藤忠為什麼不玩了？101最近不是棒棒的嗎？」、「又一個外資跑了」，也有人猜測可能涉及獲利了結或資金重新配置。

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