快訊

禁韓流卻讓金珠愛變時尚偶像 北韓服裝放寬藏政治意涵

不只策畫河口湖命案！李碩彬開3000萬遊說「殺夫詐保」 女助理嚇到1天閃辭

砸百億買股權重返台北101 魏應交班師回朝的背後盤算

聽新聞
0:00 / 0:00

頂新魏家睽違8年重返台北101⋯伊藤忠全數出清股權！網狂刷：精心策劃

聯合新聞網／ 綜合報導
伊藤忠將台北101約17.274%股權全數轉讓予成美創投，代表人魏應交，頂新睽違8年重返股東；魏辦稱僅作財務投資。（本報資料照片）
伊藤忠將台北101約17.274%股權全數轉讓予成美創投，代表人魏應交，頂新睽違8年重返股東；魏辦稱僅作財務投資。（本報資料照片）

台北101股權再度出現重大變化！日本伊藤忠商事旗下台灣伊藤忠宣布，將持有的台北101約17.274%股權，全數轉讓給成美創投，而成美創投代表人正是頂新集團二董魏應交，意味著頂新魏家在2018年退出台北101後，睽違8年再度重返股東行列。消息曝光後引發PTT股板熱議，不少網友狂刷「精心策劃」，也有人質疑伊藤忠為何選擇此時出清持股。

根據媒體報導，台灣伊藤忠27日申報轉讓台北101全部持股，台北101隨後證實消息，表示尊重伊藤忠調整投資布局的決定，並歡迎成美創投加入股東行列。魏應交辦公室則指出，看好台北101長期發展，未來將以財務投資人身分參與，支持並尊重泛公股主導的經營團隊，不會介入實際經營。

回顧過往，頂新集團自2009年起陸續取得台北101約37.17%股權，曾是重要股東之一，但2014年爆發油品食安事件後，集團決定處分持股，最終於2018年以6.65億美元、當時約新台幣202億元，將股權出售給伊藤忠，正式退出台北101。

近年伊藤忠逐步降低持股，2025年3月由兆豐銀行、第一銀行等6家泛公股金融機構承接部分股權，使伊藤忠持股從32.14%降至約17.27%，泛公股陣營持股則提高至約7成。如今剩餘股權全數轉讓，也代表伊藤忠正式退出台北101投資。

一名網友在PTT轉貼新聞，他指出，頂新魏家過去曾長期持有台北101股權，如今重新進場，究竟是看好台北101未來營運，還是可能對集團旗下味全（1201）帶來助益，值得關注。

對此其他網友反應相當熱烈，大量留言湧入「精心策劃」、「精心策劃，重回101」、「這才是精心策劃」，也有人諷刺「有鈔能力怎抵制」，將話題延伸至頂新集團過去的食安爭議。此外，部分網友對伊藤忠退出的原因感到好奇，留言「伊藤忠為什麼不玩了？101最近不是棒棒的嗎？」、「又一個外資跑了」，也有人猜測可能涉及獲利了結或資金重新配置。

編按：「精心策劃」源自魏應交在味全龍奪冠後，稱曾「給兄弟一點機會」，並將奪冠歸功於「精心策劃」，引發操弄賽事勝負的質疑。魏應交事後為失言致歉，該詞也成為網路調侃用語。

延伸閱讀：中職／稱兄弟2勝是精心策畫惹議 魏應交道歉了：未妥善拿捏分寸

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台北101 PTT

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00929兩年只賺9％！0050同期大漲103％ 綠角揭高股息代價

0050分割後再破百元還能買？老派存股揭最大陷阱：最貴的非價格而是猶豫

台達電（2308）Q3三率全下滑！毛利率跌破35％…阮慕驊揭泰國子公司隱憂

AI投資進入變現時代！009831布局電力、算力4大領域 專家揭ETF配置關鍵

相關新聞

頂新魏家睽違8年重返台北101⋯伊藤忠全數出清股權！網狂刷：精心策劃

台北101股權再度出現重大變化！日本伊藤忠商事旗下台灣伊藤忠宣布，將持有的台北101約17.274%股權，全數轉讓給成美創投，而成美創投代表人正是頂新集團二董魏應交，意味著頂新魏家在2018年退出台北101後，睽違8年再度重返股東行列。消息曝光後引發PTT股板熱議，不少網友狂刷「精心策劃」，也有人質疑伊藤忠為何選擇此時出清持股。

台達電（2308）Q3三率全下滑！毛利率跌破35％…阮慕驊揭泰國子公司隱憂

台達電第三季三率全下滑，毛利率降至34.08%；泰國子公司因庫存跌價提列18億泰銖，全年毛利率指引下修至約29%。

父母送10張台積電（2330）！兒子離婚不用分給媳婦 律師曝1例外

父母贈與或繼承的10張台積電股票，兒子離婚時本金原則不分給媳婦；但婚後累積股利股息可能列入剩餘財產分配。

台達電2500元跌到1510元！股民崩潰問「不護盤？」反遭嗆：誰叫你追高

台股近期震盪，部分先前漲勢強勁的電子權值股出現明顯回檔，讓高檔進場的投資人苦不堪言。近日一名網友在Threads發文，指出台達電（2308）股價從2500元高點跌至1510元，讓他忍不住質疑「獲利的公司都不護盤的嗎？」更擔心自己只能長期套牢在山頂，貼文曝光後引發熱烈討論。

台積電追上聯發科靠這招？股民見股價崩潰：不是叫你把發哥往下拉

台股近期震盪，電子權值股走勢分歧，讓不少投資人苦笑不得。近日一名網友在Threads發文，提到台積電（2330）董事長魏哲家先前曾表示，希望台積電股價能趕快追上聯發科（2454），沒想到近期兩家公司股價差距縮小，卻不是靠台積電大幅上漲，而是聯發科股價回檔，讓他忍不住發文向外資喊話「你們是不是誤會了」，引發網友熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。