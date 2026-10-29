台積電追上聯發科靠這招？股民見股價崩潰：不是叫你把發哥往下拉

台股近期震盪，電子權值股走勢分歧，讓不少投資人苦笑不得。近日一名網友在Threads發文，提到台積電（2330）董事長魏哲家先前曾表示，希望台積電股價能趕快追上聯發科（2454），沒想到近期兩家公司股價差距縮小，卻不是靠台積電大幅上漲，而是聯發科股價回檔，讓他忍不住發文向外資喊話「你們是不是誤會了」，引發網友熱烈討論。

原PO表示，魏哲家先前提到希望台積電股價追上聯發科，原本期待的是台積電持續上漲，甚至朝5000元邁進，沒想到市場走勢卻出乎意料。他開玩笑表示，「這句話的意思是要你們把台積電股價往5000推，不是要你們把聯發科往3000拉」，更以「台股第四大法人，aka散戶」自稱，鄭重向外資澄清，希望市場不要再誤解原意。

台積電27日收在2400元，聯發科則收在3960元，兩者價差縮小至1560元。雖然台積電股價仍低於聯發科，但隨著聯發科近期走弱，兩檔高價股的價格差距逐漸收斂，也成為投資人討論焦點。

貼文曝光後，不少網友被原PO的幽默說法逗笑，紛紛留言「原來追上是這個意思」、「我的天，原來是誤會了」、「許願真的字字都要清晰」，還有人反酸「朝你要的靠攏又不滿意了，散戶真難養」，認為兩檔股票確實正在縮小差距，只是方向與投資人的期待完全不同。

另有網友笑稱「截至今天台積已經追到只差1560點了，就問你是不是追上去了」，甚至開玩笑喊出「聯發科目標價2330」，以台積電股票代號反諷聯發科跌勢。也有人直呼「發哥振作點」、「救救發弟」，替持有聯發科的投資人抱不平。

不過，也有網友認為，聯發科經過近期修正後，可能重新出現布局機會，透露打算等待股價下修後再次進場；另一派則擔心技術線型轉弱，認為高檔買進的投資人恐怕還要面對一段整理期。

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