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台達電2500元跌到1510元！股民崩潰問「不護盤？」反遭嗆：誰叫你追高

聯合新聞網／ 綜合報導
台達電股價從2500元高點跌至1510元，網友質疑公司不護盤；其他網友認為估值過高，投資人應自負風險。(記者黃雅慧／攝影)
台達電股價從2500元高點跌至1510元，網友質疑公司不護盤；其他網友認為估值過高，投資人應自負風險。(記者黃雅慧／攝影)

台股近期震盪，部分先前漲勢強勁的電子權值股出現明顯回檔，讓高檔進場的投資人苦不堪言。近日一名網友在Threads發文，指出台達電（2308）股價從2500元高點跌至1510元，讓他忍不住質疑「獲利的公司都不護盤的嗎？」更擔心自己只能長期套牢在山頂，貼文曝光後引發熱烈討論。

原PO表示，台達電明明是一家持續獲利的公司，股價卻從2500元一路下跌至1510元，若依其提供的價格計算，跌幅高達39.6%，讓他難以接受，直言「還是只打算讓大家卡在山頂」，質疑公司是否應該採取措施穩定股價。

對此，不少網友認為，公司營運表現與股價走勢不能直接畫上等號，尤其當市場先前已反映過高的成長預期，即使企業持續獲利，股價仍可能面臨修正。有人直言「本益比炒太高，跟公司有什麼關係？」、「除了股價炒過高，沒什麼缺點」，也有人認為，先前的高價可能已提前反映未來數年的成長。

另有網友指出，台達電前三季營收年增37.2%，顯示基本面仍有成長，但市場更關心未來獲利能否支撐目前估值，建議關注10月29日法說會，觀察AI電源需求、毛利率及後續營運展望，再評估這波股價修正的原因。

不過，部分網友對原PO要求公司護盤的想法並不認同，留言「只能漲不準跌？」、「你卡在山頂關他什麼事」、「為什麼要護盤？它溢價太多也沒人拿槍逼大家買」，甚至有人反問「你賠就是政府沒護盤嗎？是要護到你不賠？」認為投資人應自行承擔進場時機與價格波動的風險。

也有不少持股者分享套牢心情，表示「眼淚已流乾」、「山頂好冷」、「抱到手軟」，另有人透露自己買在1600元，仍在等待股價回升。部分網友則將跌勢歸因於外資獲利了結，也有人預期短期可能出現反彈。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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