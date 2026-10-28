新台幣重貶有32.5元防線？楊金龍稱睡得安穩 央行未發現外匯禿鷹

新台幣近期面臨貶值壓力，外資持續賣超台股、資金匯出，市場也開始關注央行是否出手穩定匯率。面對外界猜測新台幣兌美元32.5元是所謂的「楊金龍防線」，央行總裁楊金龍28日強調，央行從未設定特定匯率防線。至於會不會擔心隔天匯率變化而睡不好？他則表示：「不會，我睡得很安穩。」

楊金龍指出，央行的任務是維持外匯市場秩序，而不是守住特定價位。當市場出現異常波動，央行仍會適時進場調節，但基本上會讓匯率依照市場供需變動。他也透露，近期外匯交易雖然熱絡，但整體仍有秩序，目前沒有發現外匯禿鷹炒匯的情況。

談到央行的資金實力，楊金龍表示，台灣外匯存底約6,000億美元，其中美債占比約8成。至於明年央行預計繳庫金額，估計將超過2,000億元。他也強調，央行操作外匯存底，仍須兼顧資產管理與市場穩定。

相關消息在PTT股板引發討論，不少人把焦點放在楊金龍「睡得很安穩」的說法，留言包括「你各位睡得好嗎」、「金龍哥讚喔」、「一直睡 睡龍」，也有人將話題延伸至房價、物價及利率政策，質疑民眾面對的經濟壓力。

不過，也有不同看法，有人認為資金匯出本來就會帶來貶值壓力，直言「本來就沒有炒匯 都是真賣 貶值應該」；另有人表示「睡不安穩只有恐慌蛙 整天找雜訊」。從留言來看，市場對匯率走勢的看法並不一致，但楊金龍一句「睡得很安穩」，顯然成為這次發言最受討論的焦點。

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