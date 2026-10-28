沈伯洋拋颱風假台股照常開盤！楊金龍、卓榮泰曝挑戰 須由金管會評估

颱風來襲，台股是否應該照常開盤？民進黨台北市長參選人沈伯洋提出，颱風假與股市休市應考慮脫鉤，引發市場討論。中央銀行總裁楊金龍27日在立法院財政委員會備詢時表示，相關調整仍面臨許多挑戰，不僅涉及證券交易，也牽動金融機構作業及清算流程，必須審慎評估。

針對立委林德福詢問，台股是否能比照國際市場，在颱風假期間維持交易，或改採居家線上作業，楊金龍指出，影響範圍涵蓋投資人、券商、期貨商、證交所、櫃買中心，以及清算扣款銀行。即使交易已高度電子化，若要全面改為居家作業，技術及實際作業流程仍有挑戰。

楊金龍強調，證券市場主管機關為金管會，應由金管會評估整體配套及可行性；若未來確定推動相關規劃，央行將在外匯市場等方面全力配合。行政院長卓榮泰先前也表示，面對颱風等天災，首要考量仍是「國人安全」，交易技術與數位科技是否足以支援，也需要進一步研議。

消息曝光後，PTT股市板出現不同意見。支持調整的網友認為，颱風假不應直接決定全台股市是否休市，留言表示「提得好 早該要改了 憑什麼台北市代表全台投資人」、「號稱科技島卻不能自動化？」也有人以「亞洲納斯達克」調侃台灣金融市場的數位化進度。

不過，另一派網友則關注金融從業人員的工作安排，以及交易背後的實際作業需求，直言「營業員的命也是命好嗎」、「好好笑，金融業的不配休颱風假是不是啦」。也有人認為「一堆人覺得不都線上了 在那裡說為啥不能脫鉤 笑死」，反映爭議不只在於投資人能否線上下單，更涉及證券交易、清算與金融機構能否同步運作。

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