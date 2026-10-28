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老公當沖賠30萬求救！妻子該出錢嗎 過來人警告一件事

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻透露，丈夫當沖虧損30萬元，相當於自己一年的存股成果，是否協助交割引發討論，部分人支持夫妻互助，也有人擔心形成反覆承擔虧損的情況。中央社
一名人妻透露，丈夫當沖虧損30萬元，相當於自己一年的存股成果，是否協助交割引發討論，部分人支持夫妻互助，也有人擔心形成反覆承擔虧損的情況。中央社

夫妻投資理念不同，遇到虧損究竟該不該出手幫忙？一名人妻近日在Dcard股票板發文，透露自己努力存股老公卻因當沖賠掉30萬元，金額相當於她一年的存股成果，讓她無奈詢問「老公當沖賠30萬你們會幫忙交割嗎？」貼文曝光後，引發不少人討論夫妻間的財務責任與投資風險。

原PO以「老公當沖賠30萬你們會幫忙交割嗎？」為題發文，簡短寫下「我在努力存股他努力把一年存股賠光」，道出兩人投資方式的落差。由於丈夫面臨交割問題，她也因此猶豫是否應該拿出自己的資金協助，讓原本單純的投資虧損，延伸成夫妻共同理財的難題。

部分網友認為，既然是夫妻，遇到財務困難仍可以互相扶持，但前提是必須重新討論投資方式。有人表示「當然會啊，不然怎麼叫夫妻。只是接下來你們要好好聊聊理財方向。」也有人建議「如果你要幫的話 建議講清楚 如果再有下次就不會幫忙了之類」，認為協助交割可以是一次性的決定，但不能沒有界線。

另一派網友則擔心，替丈夫承擔虧損可能讓對方失去風險意識，甚至反覆進行高風險交易。有人直言「幫了一次以後妳就是保底，會把妳的錢當作底線拿去拼」，也有人提醒「如果他違約交割，以後就不能玩了 不是挺好的嗎？」對於是否該動用自己的存股資金，不少留言傾向謹慎看待。

也有網友認為，關鍵在於丈夫面對虧損的態度，若願意自我檢討、重新溝通，仍有改善空間；若持續推卸責任，則不應一再替他收拾財務問題。另有人感嘆「一天把一年存股賠光，廢掉他的帳戶」，凸顯短線交易虧損對長期累積資產的衝擊。至於原PO最終是否協助丈夫交割，原始貼文並未交代。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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