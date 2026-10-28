聯發科跌到股民崩潰！他哭喊「把錢還來」反釣出另一票苦主

台股近期震盪劇烈，部分電子權值股股價持續回檔，其中聯發科（2454）法說會前股價表現低迷，市場似乎對聯發科TPU 研發和新項目存有疑慮，讓不少投資人苦不堪言。近日一名網友在Threads發文，抱怨聯發科股價表現不佳，甚至發現技術指標KD中的K值一度顯示負0.48，讓他忍不住崩潰直呼「聯發科，你給我把錢還來」、「比扯鈴還扯」，貼文吸引超過6.2萬次瀏覽，引發網友熱議。

原PO表示，自己投資聯發科後，面對近期股價走弱已感到相當無奈，查看技術指標時，更發現K值竟然出現負數，讓她難以置信，還特別標註「融資太多」，透露對市場籌碼狀況的擔憂。

不過，貼文曝光後，有網友質疑K值為何會出現負數，詢問是否自行調整過技術指標參數。原PO則回應，自己並未刻意修改設定，且收盤後K值已回到正5，懷疑可能是操作時不小心按到其他設定。一般標準KD指標的K值介於0至100之間，若出現負數，可能涉及指標設定或資料顯示問題，不能直接視為股價超跌的證據。

除了技術指標引發討論，聯發科近期股價表現也讓不少股民感到失望。有網友表示「這支最近一直往下，昏倒」、「真的很糟糕，看了就有氣」、「已經擺爛了，全當買信仰」，也有人指出，聯發科當日盤中最低來到3910元，反映投資人對股價回檔的焦慮。不過，仍有網友對聯發科後市抱持不同看法，認為股價下跌可能出現布局機會，留言「這不是最好的買點嗎？」另有人從技術分析角度指出，KD指標創低，但股價未同步創低，可能出現背離訊號。

值得注意的是，留言區也出現不少持有台達電（2308）的苦主，有網友開玩笑表示「一起下去找阿達電作伴吧」，原PO則無奈回覆「阿達我也有」，意外透露自己同時持有兩檔近期備受討論的電子權值股，讓其他投資人更有共鳴。

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