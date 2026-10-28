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台達電、聯發科跌到攤不下去！股民崩潰：賺錢沒跟到、虧錢卻跟上

聯合新聞網／ 綜合報導
台達電、聯發科股價回檔，投資人攤平難負擔；兩家公司本周將召開法說會，聯發科市值縮水約2.5兆元、台達電約2.8兆元，市場關注訊息。聯合報系資料照
台達電、聯發科股價回檔，投資人攤平難負擔；兩家公司本周將召開法說會，聯發科市值縮水約2.5兆元、台達電約2.8兆元，市場關注訊息。聯合報系資料照

台股高檔震盪，部分電子權值股股價回檔，也讓不少追高進場的投資人面臨套牢壓力。27日一名網友在Threads發文，透露自己同時持有台達電（2308）及聯發科（2454），原本以為台達電的表現已經夠慘，沒想到聯發科同樣讓人心痛，忍不住感嘆「攤不下去了」，引發其他投資人共鳴。

原PO表示，面對兩檔持股的跌勢，原先試圖透過攤平降低持股成本，但隨著股價持續波動，已逐漸難以負擔加碼所需資金。她也在留言區坦言，目前只能選擇繼續持有，等待股價回升，但距離自己的平均成本仍有一段差距，無奈表示「要回到均價還要再等等等等」。

留言區中，多數網友認為台達電跌勢更讓人難受，紛紛表示「台達慘多了」、「台達電比較慘吧」，原PO也多次回覆認同。另有網友指出，聯發科股價較高，對資金有限的投資人而言，想透過加碼攤平並不容易，直言「千元股，難操作，無法攤」，原PO則回應「心要夠大」。

此外，有網友觀察到聯發科尾盤出現拉抬，也有人對兩檔股票先前的強勁漲勢印象深刻，表示「當初一直漲，看它漲得好兇，我差點跳進去」，如今看到股價回檔，直呼相當驚人。另一名網友則感嘆「賺錢時沒跟到，跟到虧錢這趴」，道出追高投資人的無奈。

本周聯發科、台達電都將召開法說會，但兩家公司近期股價表現疲弱，統計從歷史高價下跌以來，聯發科市值急縮約2.5兆元，台達電失守年線，市值大幅縮水約2.8兆元，市場高度關注法說會將釋出的訊息。

聯發科27日早盤以4,035元開高後一度拉升至4,075元，但盤中翻黑，一度下滑至3,910元，跌破4,000元關卡；統計自9月22日的5,480元歷史新高價走跌以來（至盤中低點），股價下跌1,570元，市值急縮約2.5兆元。

台達電27日早盤以1,535元開低後一度翻紅至1,570元，但隨後再往下探，一度下滑至1,490元，盤中跌幅逾3%，年線失守；統計從5月27日的2,585元天價下跌以來，股價跌掉1,095元，市值大幅縮水約2.8兆元。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台達電 聯發科 套牢 Threads 回檔 台股

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