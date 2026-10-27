PCB利多出盡！陳嘉偉稱政府砸1200億護盤 台光電「大空頭出人命」

針對台股盤勢，分析師陳嘉偉在最新影音解盤中示警，台股今日僅靠政府護盤台積電勉強小漲54點，但盤面最後一個AI強勢族群PCB（印刷電路板）已在高檔出現利多出盡、豬羊變色的反轉訊號，意味著多頭最後堡壘已被擊潰，接下來恐將複製7月份的大崩盤走勢。

陳嘉偉指出，大盤開盤一度大漲544點，隨後一路殺低，尾盤全靠權值股支撐...

陳嘉偉進一步分析，台股自高點回落至今日低點45,676點，累計已跌掉4,292點，而台股潛藏的最大嚴重性在於「融資跟著創新高，且投資人至今仍不知懼怕」。他透露，近期投顧諮詢電話零星，顯示多數散戶與多頭分析師在個股普遍大跌30%的慘況下依然沒有危機感，這種市場麻木才是最可怕的徵兆。

在族群結構方面，陳嘉偉強調，先前弱勢的矽光子、被動元件與記憶體早已大幅修正，如今連最後撐盤的PCB也宣告淪陷。

報紙今日大篇幅報導高階載板需求吃緊、大廠擴產等超級利多，但相關個股卻開高走低甚至重挫，包括台燿跌停、聯貿自漲停殺到翻黑跌4%、台光電（2383）均線糾結後摜破跌停。他直言，台光電這種好公司在融資創新高後貫破均線，代表「大空頭走勢已經出人命了」，任何反彈都只是逃命點與空點。

陳嘉偉總結，市場目前充斥假突破、真大跌的陷阱，從先前台積電藉由消息拉抬形成假突破後隨即下殺即可印證。

這波下跌集結了亞洲金融風暴、網路泡沫、金融海嘯與歐債危機的特徵，屬於標準的M頭完美風暴。

在政府銀彈逐漸耗盡、半年線與季線均線拉平後跌破的技術型態下，台股半年線根本守不住，後續恐面臨跌破年線後再跌一倍的「年線對稱跌幅」，甚至不排除一路回測5年線，呼籲投資人務必正視風險、順應空頭趨勢操作。

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