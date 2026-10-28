川普又控台灣偷晶片⋯嫌價格太便宜！網反酸：台積電該漲價了

美國總統川普再度將矛頭指向台灣半導體產業，近日接受媒體訪問時，不僅重申台灣「偷走美國晶片生意」的說法，更指控台灣以極低價格生產晶片，並向美國市場傾銷。相關言論引發PTT股板熱議，不少網友反諷「原來是賣太便宜了」、「台積電該漲價了」，認為川普的說法相當矛盾。

川普25日接受《福斯新聞》節目電話專訪，原先談及關稅政策與美國汽車製造業回流，隨後話鋒一轉，聲稱台灣奪走美國所有半導體業務，並以「極為荒謬的價格」製造晶片、銷往美國。他也將產業外移歸咎於過去的美國領導者，同時強調英特爾（Intel）正受惠於其政策而復甦。

一名網友在PTT股板轉貼新聞，指出川普再次指控台灣偷走晶片產業，還批評台灣以低價傾銷晶片。原PO也提到，台積電（2330）已遭外資連續賣超12個交易日，後續股價能否重新站回2500元，值得持續觀察。

貼文曝光後，不少網友對川普的低價傾銷說法感到不解，紛紛留言「台積電晶片便宜？」、「賣便宜也不行喔？」、「不爽不要買」。也有人反問，既然美國認為台灣晶片價格過低，為何不自行擴大生產，直言「你行你來」、「那就只用Intel的晶片，敢不敢？」

更有大批網友將川普言論解讀為台積電漲價的理由，開玩笑表示「翻譯：台積電晶片賣太便宜，該漲價了」、「客戶嫌太便宜，還不趕快加價賣？」、「原來應該要賣貴一點」。不過，也有人提醒，若晶圓代工報價提高，終端電子產品價格可能跟著上漲，最終仍會影響消費者。

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