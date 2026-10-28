快訊

有錢人的冰箱充滿違和感 日本管家揭富豪不買的東西

影／竹科廠房驚傳大火！電子廠冒黑煙 消防動員多車搶救中

費半勁揚3.6%！台股開高一度飆升逾780點 台積電領軍收復5日線

聽新聞
0:00 / 0:00

川普又控台灣偷晶片⋯嫌價格太便宜！網反酸：台積電該漲價了

聯合新聞網／ 綜合報導
川普再控台灣偷走美國晶片生意，稱以極低價格銷往美國；PTT網友反酸台積電該漲價，也關注股價能否重返2500元。(美聯社)
川普再控台灣偷走美國晶片生意，稱以極低價格銷往美國；PTT網友反酸台積電該漲價，也關注股價能否重返2500元。(美聯社)

美國總統川普再度將矛頭指向台灣半導體產業，近日接受媒體訪問時，不僅重申台灣「偷走美國晶片生意」的說法，更指控台灣以極低價格生產晶片，並向美國市場傾銷。相關言論引發PTT股板熱議，不少網友反諷「原來是賣太便宜了」、「台積電漲價了」，認為川普的說法相當矛盾。

川普25日接受《福斯新聞》節目電話專訪，原先談及關稅政策與美國汽車製造業回流，隨後話鋒一轉，聲稱台灣奪走美國所有半導體業務，並以「極為荒謬的價格」製造晶片、銷往美國。他也將產業外移歸咎於過去的美國領導者，同時強調英特爾（Intel）正受惠於其政策而復甦。

一名網友在PTT股板轉貼新聞，指出川普再次指控台灣偷走晶片產業，還批評台灣以低價傾銷晶片。原PO也提到，台積電（2330）已遭外資連續賣超12個交易日，後續股價能否重新站回2500元，值得持續觀察。

貼文曝光後，不少網友對川普的低價傾銷說法感到不解，紛紛留言「台積電晶片便宜？」、「賣便宜也不行喔？」、「不爽不要買」。也有人反問，既然美國認為台灣晶片價格過低，為何不自行擴大生產，直言「你行你來」、「那就只用Intel的晶片，敢不敢？」

更有大批網友將川普言論解讀為台積電漲價的理由，開玩笑表示「翻譯：台積電晶片賣太便宜，該漲價了」、「客戶嫌太便宜，還不趕快加價賣？」、「原來應該要賣貴一點」。不過，也有人提醒，若晶圓代工報價提高，終端電子產品價格可能跟著上漲，最終仍會影響消費者。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

晶片 川普 台積電 價格 漲價 美國 Intel

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00406A跌破發行價仍能配高息！詹璇依：3大收益來源與風險一次看

006208分割有望1拆8！長抱10年有多驚人？莎莉：月存1萬試算變539萬

聯詠沒跟上AI浪潮也創新高！00878、0056狂掃9萬張 帳上540億當底氣

每月投資1萬元差650萬！22歲與27歲開始存ETF 15年資產差距曝光

相關新聞

川普又控台灣偷晶片⋯嫌價格太便宜！網反酸：台積電該漲價了

美國總統川普再度將矛頭指向台灣半導體產業，近日接受媒體訪問時，不僅重申台灣「偷走美國晶片生意」的說法，更指控台灣以極低價格生產晶片，並向美國市場傾銷。相關言論引發PTT股板熱議，不少網友反諷「原來是賣太便宜了」、「台積電該漲價了」，認為川普的說法相當矛盾。

聯發科跌到股民崩潰！他哭喊「把錢還來」反釣出另一票苦主

台股近期震盪劇烈，部分電子權值股股價持續回檔，其中聯發科（2454）法說會前股價表現低迷，市場似乎對聯發科TPU 研發和新項目存有疑慮，讓不少投資人苦不堪言。近日一名網友在Threads發文，抱怨聯發科股價表現不佳，甚至發現技術指標KD中的K值一度顯示負0.48，讓他忍不住崩潰直呼「聯發科，你給我把錢還來」、「比扯鈴還扯」，貼文吸引超過6.2萬次瀏覽，引發網友熱議。

台達電、聯發科跌到攤不下去！股民崩潰：賺錢沒跟到、虧錢卻跟上

台股高檔震盪，部分電子權值股股價回檔，也讓不少追高進場的投資人面臨套牢壓力。27日一名網友在Threads發文，透露自己同時持有台達電（2308）及聯發科（2454），原本以為台達電的表現已經夠慘，沒想到聯發科同樣讓人心痛，忍不住感嘆「攤不下去了」，引發其他投資人共鳴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。