丈夫薪水全上繳…人妻挪救命錢跟「投資大神」炒股慘賠35% 瑞士蜜月恐泡湯

一名女網友在Dcard發文求助，表示丈夫信任她的理財能力，將薪水交由她管理，沒想到她聽信LINE投資群組的「老師」推薦股票，短短幾個月就虧損超過3成，連原本準備去瑞士度蜜月的基金也受到影響，讓她崩潰直呼「完全不敢面對老公」。

原PO表示，丈夫平時工作忙碌，家中積蓄都由她負責管理。幾個月前，她透過朋友介紹加入炒股LINE群組，裡面每天都有成員曬出獲利對帳單、感謝老師，讓她相信只要跟著操作，就能快速賺錢。

於是，她拿出家中的緊急預備金及旅遊基金，跟著群組指示買進股票，甚至使用少量信用槓桿。起初雖然小賺，但隨後股價一路下跌，群組助理卻不斷鼓勵「逢低加碼、凹單不要賣」，導致帳面虧損超過30%。

更讓她崩潰的是，投資群組突然解散，老師和助理也全部退群，讓她懷疑自己遇到投資詐騙。

原PO透露，丈夫至今仍不知道這筆虧損，最近甚至興奮地規劃明年的瑞士蜜月旅行，開始研究機票和飯店。看著丈夫辛苦工作、滿心期待的模樣，她只能強顏歡笑，「每次看到他對我笑、對未來充滿期待的樣子，我都覺得自己是個罪人，完全不敢開口」。

貼文曝光後，網友紛紛勸她坦白，「成年人就是要為自己的選擇負責」、「跟妳老公坦白吧，一起看怎麼面對」、「好好跟老公談，但千萬別為了補這個坑，又跳另一個更大的坑」。

也有網友提醒，不該輕信投資群組推薦的股票，「投資最忌諱亂聽名牌跟單，越想賺快錢越容易賠錢」、「會賺錢的事物絕不可能四處宣傳給其他人知道」，建議日後做好功課，避免再次受騙。

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