川普再轟台灣偷晶片、低價傾銷！台積電被拱漲價 投資人反嗆不爽別買

美國總統川普再度將矛頭指向台灣半導體產業，指控台灣奪走美國晶片生意，甚至批評台灣以「極為荒謬的價格」製造晶片並向美國傾銷。相關言論傳出後，引發PTT股票板熱烈討論，不少投資人反而將川普的說法解讀為晶片賣得太便宜，紛紛喊話台積電（2330）應該漲價。

根據《NOWNEWS今日新聞》報導，川普25日接受《福斯新聞》節目《週日早晨談未來》主持人庫德洛（Larry Kudlow）電話訪問，原先談論美國汽車製造業回流及關稅政策，隨後轉向台灣半導體產業。他聲稱台灣奪走美國所有晶片業務，並將此歸咎於過去美國領導者的政策，認為美國企業受到外國低價生產的競爭壓力。

川普也提到英特爾（Intel），宣稱該公司在其政策推動下逐漸復甦，並表示自己促成800億美元投資，讓半導體生產回流美國。他更將晶片產業與台海議題連結，聲稱如果過去美國總統採取不同政策，台灣與中國之間的問題便不會受到關注。事實上，川普本月13日在阿拉斯加州助選時，也曾公開指控台灣偷走美國晶片產業。

消息曝光後，PTT股票板出現大量反諷留言，部分投資人對川普嫌晶片價格太低感到不解，直言「XXD 台積電晶片便宜？」、「美國產品價格哪個不荒謬」、「賣便宜也不行喔？」。也有人順勢喊話台積電提高報價，表示「翻譯：台積電晶片賣太便宜，該漲價了」、「台積：你是說我們應該漲價嗎」、「太便宜喔 那該漲價了吧」。

另一派投資人則將焦點放在晶片漲價可能帶來的影響，提醒「可是GG 漲價 代表我們要買到的產品會變更貴耶」，也有人直言「晶片賣便宜也不行，那就請川普吃通膨吧」。此外，部分留言質疑美國製造成本較高，認為若不滿台灣晶片價格，應重新檢視美國本土半導體產業的競爭條件。從討論內容來看，市場對川普言論反應不一，但多數漲價說法仍屬投資人反諷，並非台積電實際調價消息。

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