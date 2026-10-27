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為AI攢錢！微軟開放6萬員工「自願離職」層級達副總 涵蓋全球1/4人力

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微軟6萬人符合優離資格！AI砸重金建資料中心 科技業人力面臨調整

聯合新聞網／ 綜合報導
微軟推出新一輪自願離職方案，約6萬名員工符合資格，占全球人力約27%。隨著AI基礎設施投資擴大，企業人力配置與營運效率成為市場關注焦點。（路透）
微軟推出新一輪自願離職方案，約6萬名員工符合資格，占全球人力約27%。隨著AI基礎設施投資擴大，企業人力配置與營運效率成為市場關注焦點。（路透）

AI浪潮帶動科技巨頭擴大投資，也讓企業開始重新調整人力配置。微軟Microsoft）宣布推出新一輪自願離職方案，涵蓋美國、加拿大、印度英國部分員工。根據知情人士透露，約有6萬名員工符合資格，占微軟全球約22.3萬名員工的27%，引發市場關注AI投資成本與科技業人力精簡趨勢。

根據外媒報導，這次方案主要針對部分職級70以下的員工，適用範圍也延伸至副總裁層級。符合資格者須在12月初前決定是否接受，參與者預計於12月31日離職。微軟今年4月已推出自願退休計畫，7月又宣布裁員4800人，如今再度提供優離選項，但知情人士表示，公司並未設定明確的參與人數目標。

微軟持續投入AI基礎設施，為OpenAI、Anthropic等企業提供雲端服務，龐大的資本支出也帶來財務壓力。公司先前預估，9月季度資本支出將超過500億美元，高於去年同期資本支出與融資租賃合計的349億美元。儘管微軟第二季自由現金流仍達196.4億美元，但已較去年同期減少23%，凸顯AI擴張與財務效率之間的取捨。

消息傳至PTT股票板後，不少網友將優離方案與AI取代工作連結，留言「ai 最先取代的就是碼農==還有得砍」、「合理啊 AI時代不需要那麼多員工」，也有人認為「搞人力不如搞算力」。不過，微軟此次方案屬自願離職，並非宣布裁撤6萬個職位，實際離職人數仍有待確認。

另一派則擔憂科技業縮減人力可能衝擊就業市場，有人表示「六萬碼農要往市場跑,還在讀CS的趕快改去學做水電吧」，也有人質疑「AI創造的利潤到底誰買單? 消失的顧客?」。此外，原PO自稱曾在微軟任職，認為優離可能是後續組織調整的一環，但相關推測並未獲公司證實。當科技巨頭一面投入鉅額資金發展AI，一面提高營運效率，企業成長與員工職涯之間的變化，也成為市場關注焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

微軟 人力 科技業 Microsoft 英國 印度 OpenAI

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