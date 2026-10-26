快訊

金鐘61／莊凱勛、楊貴媚奪男女主角獎 完整得獎名單一次看

美股早盤／Anthropic正式申請IPO...科技股走強 四大指數齊揚

蘋果iPad mini 8加大變更薄！升級8.5吋OLED螢幕 大改款售價出爐

台股周二開盤恐承壓！郭哲榮看好跌幅優於預期：維持挑戰5萬點展望

聯合新聞網／ 綜合報導
台股周二開盤面臨壓力，郭哲榮認為美股科技指數回穩有助緩解跌勢，維持今年挑戰5萬點的展望。聯合報資料照
台股周二開盤面臨壓力，郭哲榮認為美股科技指數回穩有助緩解跌勢，維持今年挑戰5萬點的展望。聯合報資料照

針對台股歷經四天連假後的開盤走勢，摩爾投顧分析師郭哲榮表示，儘管上周四台股重挫846點、期貨夜盤續跌580點面臨短線壓力，但投資人無須過度恐慌，預期周二台股行情即便開盤走跌，表現仍可能比市場預期更強。

郭哲榮指出，連假期間國際盤勢已現支撐訊號，韓股上周五盤中一度跌逾4%後逆勢拉升收紅，富台指亦上漲0.7%；雖然韓股周一回檔1.46%，但美股那斯達克與費半指數已連續兩天收高，有助舒緩台股開盤壓力。

在總體經濟與地緣政治方面，針對市場擔憂川普再度放話對伊朗動武，郭哲榮認為這僅是其談判手法，主因美國期中選舉在即，高油價與高物價皆不利選情，川普必定傾向壓抑物價以提振股市與民調；目前俄烏戰爭已傳出人道停火協議，預定10/29起放行物資並撤離平民，顯示國際局勢出現重大進展。

產業面部分，本週市場聚焦Google、微軟、亞馬遜等科技巨頭財報，緊盯AI資本支出、雲端成長及投資回報率。黃仁勳最新發言指出新型雲端服務需求強勁、擴張資金需求龐大，印證客服、企業流程與資安領域對AI的真實需求依舊火熱。

郭哲榮強調，科技趨勢與基本面未變，維持看好台股今年挑戰突破五萬點的展望。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

郭哲榮 韓股 台股 美股 那斯達克 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

台股周二開盤恐承壓！郭哲榮看好跌幅優於預期：維持挑戰5萬點展望

台股連假後週二開盤恐承壓，郭哲榮預期跌幅優於市場預期，指國際盤勢現支撐，維持今年挑戰五萬點展望不變。

「股息不會從天上掉下來」周冠男喊普發1萬元不如教全民投資 籲2,300億投入金融教育

周冠男指出，高股息ETF配息只是資產轉為現金，不會增加財富；他籲與其普發1萬元，不如投入2,300億元推動全民金融教育。

填息100％是假議題！周冠男揭除息真相：11元配1元股息不等於白賺

周冠男指出，填息100%是假議題；除息前11元、配1元股息後參考價為10元，是否漲回取決於市場與公司資訊，配息不等於獲利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。