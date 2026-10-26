台股周二開盤恐承壓！郭哲榮看好跌幅優於預期：維持挑戰5萬點展望

針對台股歷經四天連假後的開盤走勢，摩爾投顧分析師郭哲榮表示，儘管上周四台股重挫846點、期貨夜盤續跌580點面臨短線壓力，但投資人無須過度恐慌，預期周二台股行情即便開盤走跌，表現仍可能比市場預期更強。

郭哲榮指出，連假期間國際盤勢已現支撐訊號，韓股上周五盤中一度跌逾4%後逆勢拉升收紅，富台指亦上漲0.7%；雖然韓股周一回檔1.46%，但美股那斯達克與費半指數已連續兩天收高，有助舒緩台股開盤壓力。

在總體經濟與地緣政治方面，針對市場擔憂川普再度放話對伊朗動武，郭哲榮認為這僅是其談判手法，主因美國期中選舉在即，高油價與高物價皆不利選情，川普必定傾向壓抑物價以提振股市與民調；目前俄烏戰爭已傳出人道停火協議，預定10/29起放行物資並撤離平民，顯示國際局勢出現重大進展。

產業面部分，本週市場聚焦Google、微軟、亞馬遜等科技巨頭財報，緊盯AI資本支出、雲端成長及投資回報率。黃仁勳最新發言指出新型雲端服務需求強勁、擴張資金需求龐大，印證客服、企業流程與資安領域對AI的真實需求依舊火熱。

郭哲榮強調，科技趨勢與基本面未變，維持看好台股今年挑戰突破五萬點的展望。

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