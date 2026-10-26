「股息不會從天上掉下來」周冠男喊普發1萬元不如教全民投資 籲2,300億投入金融教育

高股息ETF配息是否等於額外賺錢，再度引發討論。教授周冠男在臉書發文指出，部分投資人誤以為台灣因訂定除息參考價公式，才導致股票除息後價格下調。他強調，配息只是將原有資產轉為現金，並不會憑空增加投資人的財富，更呼籲政府重視全民金融教育。

周冠男表示，自己近期連續發文討論高股息ETF，並引用台灣證交所的除息參考價公式說明配息機制，卻有人質疑，為何國外沒有訂定相關公式，台灣卻有，甚至認為只要取消公式，就不必扣除股價。對此，他反問：「這不就是掩耳盜鈴嗎？」

他解釋，除息參考價公式只是反映配息造成的資產減少，而非資產減少的原因。即使沒有公式，ETF配出現金後，淨值仍會相應下降，至於除息當天的實際成交價格，則受到市場行情影響，不能與配息機制混為一談。

周冠男進一步指出：「股息不會從天上掉下來，而是從你原本持有的資產裡，轉進你的銀行帳戶。」他形容配息如同左手轉右手，資產不會因此增加，也認為台灣金融素養教育仍有很大的進步空間。

對此，周冠男提出政策建議，認為與其普發每人1萬元，不如將約2,300億元預算投入全民金融教育，成立國家級金融素養學院。他甚至主張，購買風險性金融商品前，應先通過基本金融素養測驗，至少了解投資標的、報酬來源及可能損失，避免因缺乏金融知識而做出超出自身理解的投資決策。

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