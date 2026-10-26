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填息100％是假議題！周冠男揭除息真相：11元配1元股息不等於白賺

聯合新聞網／ 綜合報導
教授周冠男指出，股票填息100%是假議題，並以股價11元、配息1元為例，說明除息參考價調整為10元的原理，強調除息後股價漲跌與配息應分開看待。聯合報系資料照
教授周冠男指出，股票填息100%是假議題，並以股價11元、配息1元為例，說明除息參考價調整為10元的原理，強調除息後股價漲跌與配息應分開看待。聯合報系資料照

股票除息後能否順利填息，一直是投資市場關注的話題。教授周冠男近日在臉書發文，直言「填息100%是一個假議題。」他指出，股票除息後，價格會依配息金額進行理論調整，後續能否漲回除息前的價位，取決於市場及公司新資訊，不能將填息視為必然獲利。

周冠男舉例，假設一檔股票除息前股價為11元，預計配發1元現金股利，在沒有其他消息影響的情況下，除息參考價就會調整為10元。他引用證交所文件說明，除息參考價等於除息前一日收盤價格減去現金股利，因此配息並非憑空增加投資人的資產。

他進一步指出，假如股票一定能填息，投資人只要在除息前以11元買進，除息後領取1元股息，再等股價回到11元賣出，就能輕鬆賺取1元價差。然而，市場不可能保證股價填息，因此除息後的漲跌，不能直接歸功於配息。

周冠男也質疑，台灣媒體、網紅與散戶經常討論填息，卻容易忽略除息價格調整的基本原理。他以一句話點出問題「換跟角度來看，如果在股市賺錢像等「填息」這麼容易，那大家都不用工作了。」

貼文引發討論，有人認同股息與股價上漲應分開看待。留言指出「就是兩個獨立事件。被人為混淆了」，另有人表示「突破盲點了，但是人性好像都喜歡看到錢進帳戶才有滿足感。」反映部分投資人重視股息入帳帶來的心理感受。

不過，也有不同角度的看法。一名留言者認為「除息是數學題、 但是感受是心裡學問題。現實是、要能夠一直再股市是心裡學。 不是數學。」這場討論也凸顯，除息參考價的計算屬於價格調整機制，但投資人對配息的偏好，還涉及現金流需求與投資心理，兩者不能混為一談。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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