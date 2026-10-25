她想賣股卻被阻止！人妻慘賠18萬 怨老公太貪心：自己股票賺700萬還不賣

投資股票究竟該見好就收，還是繼續抱股等待更高獲利？近日一名人妻在Dcard發文抱怨，原本買進環球晶(6488)準備當沖，當天已有近2萬元獲利，卻因丈夫不斷勸說繼續持有，結果股價接連下跌，帳面虧損超過18萬元。她更透露，丈夫過去投資華邦電(2344)曾賺進700多萬元，卻堅持不賣，讓她氣得直呼「為什麼做人要這麼貪心」，不料貼文曝光後，多數網友反而認為投資應自行負責。

原PO表示，前幾天看見股市持續上漲，便買進一張環球晶，原本打算當沖，當天也確實賺進1萬多元、接近2萬元，正準備獲利了結時，丈夫卻不斷表示隔天還會大漲，提醒她若提前賣掉恐怕會後悔，沒想到接下來幾天股價持續走跌。原PO嘆環球晶成交均價為1,005元，市價跌至826元，預估損益為負18萬2,130元，讓原本的獲利瞬間變成虧損。

原PO無奈表示，類似情況已經不是第一次發生，每當她想獲利了結時，丈夫總會勸說繼續持有。她說若賣出後股價上漲，丈夫便會不斷碎念，反之股價下跌卻保持沉默。原PO認為「股市的錢賺不完，有賺就好」，不希望因為貪心而錯失獲利機會。

此外，原PO透露，丈夫先前持有台玻(1802)時，帳面獲利一度超過200萬元，卻遲遲不願賣出，如今縮水至約100萬元；而華邦電更曾獲利700多萬元，但丈夫堅持要等到賺進1,000萬元才願意出場。眼看多檔股票從大幅獲利變成賺少甚至虧損，讓她相當不解，希望知道該如何與丈夫溝通，改變過度追求獲利的習慣。

不過，貼文曝光後，多數網友並未認同原PO的抱怨，紛紛留言「單子是妳下的，手機在妳手上，他只是建議，決定權也在妳」、「自己的股票自己顧，賺或賠自己承擔就好了啊」、「盈虧自負，不要怪別人」，認為即使丈夫提供意見，最終買賣決定仍應由本人負責。

也有人建議夫妻應各自管理投資部位，「都不要跟對方講自己的操作，各做各的就好了」，並事先設定停利、停損原則，避免不同投資策略造成爭執。

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