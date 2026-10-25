台股跌回3萬3千點、台積電剩1760元？國安基金恐提前進場護盤掀論戰

台股歷經一波強勢上漲後，市場開始討論指數是否可能大幅回檔。近日有投資人在PTT股市板發文，利用AI模型推估，若台積電股價跌至1760元，台股指數可能回落至3萬3000點附近，甚至擔憂部分個股出現六至七成跌幅，連帶衝擊房市與社會經濟，引發熱烈討論。

原PO認為，若台股真的跌回3萬3000點，不僅散戶可能蒙受重大損失，資金規模龐大的投資人也難以倖免，市場恐出現劇烈震盪。不過，他考量年底選舉因素，判斷如此大幅度的修正不太可能在今年底前發生，並強調這只是個人推估。

對於台股是否可能跌回3萬多點，部分鄉民認為政府可能提前介入穩定市場，留言「這價位之前政府肯定護盤了」、「33000前 國安就進來了 別傻了」。但也有人質疑護盤能力，直言「笑，你有算過現在護盤要幾兆嗎」，認為台股規模已大幅成長，若遭遇系統性風險，政府未必有能力阻止市場下跌。

另一派則認為，3萬3000點並非難以想像的價位，也不代表市場必然出現全面性危機。有人表示「三萬點不就回到年初而已？年初有一堆人跳樓嗎？」，也有人反問「重點是到3萬多點你敢進場嗎?還是到3萬誘發一篇2萬點」，點出投資人在高檔擔心下跌、低檔卻未必敢買進的矛盾心理。

此外，討論也延伸至資金與風險管理。有鄉民指出「台股回到3萬3 我就歐印」，也有人認為「回三萬就是看自己的風險管控吧..」，顯示市場對大幅修正的態度存在分歧。值得注意的是，原PO所提及的台積電1760元、台股3萬3000點，以及房市崩盤等情境，均屬個人假設，並非已獲證實的市場預測；真正需要留意的，仍是投資組合能否承受股價下跌，以及槓桿部位可能放大的風險。

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