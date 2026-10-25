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聯發科5155元買進慘套牢！股價跌近19%求救 0050意外被點名

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聯發科5155元買進慘套牢！股價跌近19%求救 0050意外被點名

聯合新聞網／ 綜合報導
聯發科（2454）股價回檔，一名投資人透露以5155元買進，如今帳面虧損約18.9%，引發市場對ASIC成長前景、股價估值及0050等ETF配置的討論。中央社
聯發科（2454）股價回檔，一名投資人透露以5155元買進，如今帳面虧損約18.9%，引發市場對ASIC成長前景、股價估值及0050等ETF配置的討論。中央社

聯發科（2454）股價回檔，讓高檔進場的投資人相當煎熬。近日一名投資人在Threads發文，透露自己以每股5155元買進聯發科，如今股價來到4180元，忍不住詢問「我繼續放著有救嗎？」甚至擔心聯發科是否會步上國巨（2327）的後塵。相關討論隨後被轉貼至PTT股票板，再度引發市場對聯發科股價與估值的討論。

以原PO提供的價格計算，聯發科每股帳面虧損975元，跌幅約18.9%；若要從4180元回到5155元，股價則需反彈約23.3%。面對高檔套牢的情況，部分投資人認為聯發科仍有產業競爭力，建議不急著停損，甚至可以考慮分批加碼。不過，也有人質疑當初追高進場的決定，認為股價上漲不代表估值可以無限擴張。

PTT討論區對聯發科的後續表現同樣看法分歧。有網友表示「發哥的股價真的漲得沒天理，校正回歸很正常」，也有人直言「買在5155的不要騙自己在投資」，認為投資人應重新檢視進場價格與風險。另有留言指出「本益比幾十倍 不套你套誰」，將焦點放在市場給予聯發科的評價是否過高。

聯發科未來成長動能也是討論重點。部分網友看好ASIC、TPU等業務發展，認為市場正在提前反映未來獲利成長；但另一派則擔心，若相關業務進度或獲利表現不如預期，高估值可能面臨修正。有網友表示「發哥漲明年eps的 假如被砍單或下修就刺激了」，也有人認為「TPU再沒消息，只會繼續往下，營收都沒有」，反映投資人對未來成長能否兌現的疑慮。

至於高檔套牢該如何因應，有人主張耐心等待，也有人認為與其集中持有個股，不如透過ETF分散風險。留言中就有人建議「買0050不就安心了 跌 就是加碼」，但也有投資人提醒，聯發科即使是大型權值股，仍可能出現明顯波動。對於5155元進場的投資人而言，除了等待股價反彈，是否仍認同原先的投資理由，以及能否承受後續跌幅，也成為討論焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

聯發科 0050元大台灣50 回檔 套牢

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