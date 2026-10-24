颱風假股市該開盤嗎？周冠男揭散戶交易心理：一天證交稅、手續費估44億

颱風假期間，台灣股市是否應該照常開盤？政治大學財務管理學系教授周冠男在臉書發文表示，從長期投資人的角度來看，股市多交易一天或少交易一天，意義其實不大，但對於將股市當成賭場的部分散戶而言，颱風天不用上班，反而可能期待能繼續進場交易。他也引用學術研究，指出股票交易與賭博行為之間存在值得關注的關聯。

周冠男指出，過去研究發現，當台灣公益彩券頭彩累積超過新台幣5億元時，以散戶交易為主的股票，交易量會下降約5%至9%。他認為，這項結果顯示，對部分台灣散戶而言，股票市場可能具有賭博的替代性質，當彩券提供更高的中獎誘因時，部分資金與交易注意力也可能因此轉移。

他進一步以台股每日成交量動輒達1兆元進行估算，在暫不考慮當沖及ETF等不同證交稅率的情況下，投資人一天繳納的證券交易稅接近30億元，若證券交易手續費以全體打五折計算，另有約14億元，合計單日約44億元。若以一年250個交易日推算，全年稅費約達1.1兆元，規模與他所引用的2026年全民健保支出估計相近。

周冠男認為，颱風天應以休息為主，少交易一天，不僅能省下證交稅與手續費，也能避免情緒隨股價起伏。他以幽默口吻表示，投資人放鬆心情、照顧身體，還可能減少健保支出，可說是「一兼二顧，摸蛤仔兼洗褲」，呼應他長期買進的投資理念。

貼文曝光後，不少人認同長期投資不必在意短暫休市，有留言指出「對長期持有的人來說，反正下個開盤日，放假那幾天該漲該跌的都會反映在股價上。」不過，也有人提出不同看法，認為當沖、隔日沖仍有交易邏輯，不能完全等同彩券賭博，甚至反問「不然全部人都買0050，誰要當韭菜」，讓颱風假是否開盤的話題，延伸至長期投資與短線交易的不同觀點。

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