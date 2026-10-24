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颱風假照常開盤有譜？沈伯洋提議引熱議 營業員出勤成焦點

聯合新聞網／ 綜合報導
沈伯洋提出颱風假與台股休市脫鉤構想，蔣萬安表示後續可與中央協調，相關議題引發金融從業人員安全及交易制度討論。聯合報系資料照
沈伯洋提出颱風假與台股休市脫鉤構想，蔣萬安表示後續可與中央協調，相關議題引發金融從業人員安全及交易制度討論。聯合報系資料照

颱風假是否應與台股休市脫鉤，再度引發討論。民進黨台北市長候選人沈伯洋提出，台北市是金融重鎮，可思考讓股市交易不受停班停課影響。對此，台北市長蔣萬安回應，目前仍以現行規定為主，後續可與中央協調。

受到薔琵颱風影響，蔣萬安22日上午視察抽水站時表示，是否宣布颱風假，將依氣象署資訊與基北北桃共同討論，並於晚間8點公布。他也強調防颱優於選務，即刻暫停一切競選活動。

消息曝光後，PTT股板掀起討論，不少網友支持颱風假與股市脫鉤，留言「早該脫鉤了」、「至少開放電子下單和媒合吧 …」、「颱風天全民在家炒股 挺好的」，認為電子交易普及後，應重新檢視台股休市制度。

不過，反對聲音也不少，有人質疑「嗯...颱風天該誰去銀行上班？」、「營業員颱風天上班？」、「停班不停市 是現在股市都不需要人了麼」，擔心證券商、銀行及交易系統仍需人力維持運作，衍生員工出勤安全問題。

此外，股市開盤權責也成為爭議焦點，有網友指出「這不是金管會的問題嗎？交易所怎麼運作？」、「這又不是地方能改變的，權責在中央」，認為相關制度應由中央主管機關處理。另有人直言「颱風天就做好防颱，股市一天不開會怎樣嗎」，對於停班不停市是否必要，意見仍相當分歧。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

沈伯洋 颱風假 蔣萬安 薔琵颱風 停班停課 台北

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