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TISA節稅優惠拍板！每人2.4萬元可扣所得 四口之家最多省3.84萬

聯合新聞網／ 綜合報導
行政院拍板TISA租稅優惠，每人每年最高2.4萬元提撥金額可自綜合所得總額減除，四口之家最多省稅3.84萬元，但額度及投資標的引發討論。記者曾原信／攝影
行政院拍板TISA租稅優惠，每人每年最高2.4萬元提撥金額可自綜合所得總額減除，四口之家最多省稅3.84萬元，但額度及投資標的引發討論。記者曾原信／攝影

台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）租稅優惠出爐！行政院22日拍板，本人、配偶及受扶養未成年子女，每人每年提撥最高2.4萬元可自綜合所得總額減除。以四口之家為例，若符合條件且全額提撥，依5%至40%適用稅率計算，每年最多可省3.84萬元稅金，消息曝光後引發投資人討論。

根據規劃，TISA帳戶持有人年滿60歲，或持有專戶滿30年，提領可享免稅優惠；受扶養父母、兄弟姊妹等其他親屬則不適用提撥扣除。金管會力拚2027年完成《投信投顧法》修法，讓民眾於2028年報稅時適用，相關制度仍待修法落實。

消息傳到PTT股板後，不少網友認為每年2.4萬元額度偏低，留言「2.4萬有點少」、「太少了吧= =」、「2.4有夠少捏 能幹嗎」、「一年存2.4萬夠退休嗎？是不是該加個0才能吸引人」，質疑優惠額度是否足以鼓勵長期投資。

不過，也有網友持正面看法，認為「至少是個開始」、「德政」、「很可以，至少有踏出第一步了 支持」、「聊勝於無 不錯啦」。另有人指出，若適用5%所得稅率，每年提撥2.4萬元可少繳1200元；若適用40%稅率，則可省9600元。

此外，TISA可投資哪些標的也成為討論焦點，有人提到「其實tisa也有0050連結基金（不配息）」、「Tisa有累積型的0050連結基金」，也有人期待開放更多ETF投資選擇。對於制度是否具吸引力，投資人除了關注節稅額度，也開始比較基金費用與投資彈性。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

節稅 TISA 所得 金管會 行政院 台灣

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