颱風假股市不休市？金管會曝研議進度 金融業出勤安全成爭議

颱風假是否應與台股休市脫鉤，再度成為市場討論焦點。隨著台股交易規模擴大，颱風來襲時是否仍應維持正常交易，引發投資人關注。對此，金管會表示，行政院過去曾提出可朝此方向研究，目前仍持續蒐集相關意見，現階段以防颱整備為優先。不過，「持續蒐集意見」的回應傳到PTT後，隨即引發熱議，不少人質疑討論多年仍未見具體進展。

金管會證期局副局長黃仲豪指出，行政院過去在備詢時曾提到，颱風假停班停課與股市交易脫鉤，是未來可以研究的方向，金管會目前持續蒐集各界意見，立場與行政院一致；換言之，現階段主管機關尚未提出明確實施時程，也未宣布颱風天台股將照常開盤。

消息曝光後，不少PTT股板鄉民對主管機關的回應感到不滿，紛紛留言「收集幾年了還在收集？」、「再收集個10年大概就有初步結論了」、「研議 研議 再研議」、「就說這想法能過的一定是外行人 都不在業界笑鼠」、「早就該做的」，也有人認為，隨著電子下單日益普及，台股應思考降低實體作業依賴，避免因颱風假影響交易安排。

不過，反對脫鉤的聲音同樣不少，尤其金融從業人員的出勤安全與後台系統運作成為爭論重點...

有鄉民直言「券商和銀行的員工就不是人嗎 還要冒著被東西砸到的」，也有人提醒「金融機構都是日結帳，結帳往後延要改系統」、「如果交易有異常也要有資訊人員可以立刻排除」，認為颱風天開盤並非只要開放電子下單就能解決，仍須考量交割、結算及異常處理等配套。

至於颱風假休市究竟讓投資人少賺還是少賠，討論區也出現不同看法。有人反問「是少賺還是少虧啊 以為開盤就能賺錢嗎」，也有人表示「可以躲崩不好嗎」、「放假就好好休息啊」，另有鄉民指出「多開一天有兩個一定賺（證交稅／手續費），其次才股民」。

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