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聯發科買在5155元慘套牢⋯苦主求救！眾人勸加碼：別跟國巨比

聯合新聞網／ 綜合報導
聯發科股價4180元，網友5155元套牢、每股帳損975元求救；網友建議續抱加碼，也有人示警高檔反轉。（記者鄭超文／攝影）
聯發科股價4180元，網友5155元套牢、每股帳損975元求救；網友建議續抱加碼，也有人示警高檔反轉。（記者鄭超文／攝影）

台股震盪之際，不少投資人擔心手中持股能否解套。近日一名網友在Threads發文，透露自己買進聯發科（2454）的成本價為5155元，如今股價來到4180元，讓他相當焦慮，忍不住詢問「我繼續放著有救嗎？」更擔心聯發科會不會步上國巨（2327）後塵，意外引發網友熱烈討論。

原PO表示，自己持有的聯發科已出現明顯帳面虧損，不確定是否應該繼續等待反彈，因此上網尋求意見。若依其提供的5155元買進成本及4180元現價計算，每股帳面虧損975元，跌幅約18.9%，意味著股價必須從4180元再上漲約23.3%，才能回到原先成本。

貼文曝光後，不少網友認為，聯發科與國巨的產業定位、競爭優勢及公司治理方式不同，不宜直接相提並論，留言「這兩間不管是內容、護城河、體量、知名度，都是懶叫比雞腿」、「聯發科罪不至此，和國巨比是被黑最慘的一次」、「發哥不用怕」，對聯發科後續表現仍抱持信心。

也有網友建議原PO繼續持有，甚至趁股價下跌分批加碼，紛紛表示「不是借錢買的、不缺錢就抱到明年底」、「你現在有錢就買，攤平一下」、「往下加碼」。另有人以「不賣就割不到你」鼓勵原PO耐心等待，認為短期股價波動不必過度擔憂。

不過，另一派網友則提出不同看法，有人從技術線型分析，認為股價可能形成高檔反轉型態，直言「高檔假突破大M頭成型」，也有人提醒「問就是會怕，會怕就趕快賣」。此外，部分網友討論聯發科產品開發時程與專案進度，但相關說法未獲公司證實，仍有待進一步確認。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

聯發科 國巨 套牢 台股

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