500萬「放10年不賣」買0050還是00662？網友選邊站：這檔更有潛力

如果手上突然有500萬元，打算投入股市並長期持有10年，究竟該選台股還是美股？近日一名網友在Threads發文，提出將500萬元全數投入元大台灣50（0050），或富邦NASDAQ（00662）的選擇題，好奇哪一檔更適合長期投資，引發網友熱烈討論，不少人看好美國科技股的成長潛力，也有人認為分散配置才是穩健做法。

原PO表示，假設現在有500萬元可以投資股票，並且預計持有10年不動，究竟應該全押追蹤美國那斯達克100指數的00662，還是選擇投資台灣大型權值股的0050，希望了解其他投資人的看法。

不少網友力挺00662，認為美國科技巨頭具備全球競爭優勢，長期成長空間值得期待，留言「要放10年絕對選00662」、「想吃全球科技紅利就選00662」、「全壓00662，過去的績效就擺在那邊」。也有人指出，0050雖然涵蓋台灣大型企業，但權重高度集中在台積電，產業布局與美國科技股有所不同。

不過，也有網友認為，投資不必在兩檔ETF之間二選一，建議依照個人對市場的信心調整比例。有人表示「會怕、不確定就一半一半」，也有人提出0050與00662採3比7或7比3配置，兼顧台美股市的成長機會，避免資金過度集中在單一市場。

此外，部分網友則從風險承受能力出發，認為美國科技股波動較大，若無法承受明顯回檔，選擇0050可能更容易長期持有，直言「看心理承受度，美股漲跌都很大，買0050比較睡得著」。另有人建議搭配台股正向2倍ETF，或直接投資海外市場的ETF，但相關選擇也涉及槓桿風險、稅務及交易成本。

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