賣菜老爸買股狂賺500%⋯大學生研究財報卻慘賠！網笑：高手在民間

投資股票究竟靠研究還是經驗？近日一名大學生在Dcard發文，表示父親只是一名高中畢業、在市場賣菜的普通人，平時看似沒有特別研究股票，投資報酬率卻動輒達100%至500%。反觀自己每天研究新聞、財報及YouTube分析影片，投資績效卻持續虧損，讓他忍不住感嘆「看別人賺我破防」，引發網友熱議。

原PO表示，父親從去年開始推薦的股票，包括順達、聯一光、矽瑪、宏達電、台塑、南亞、台積電及南亞科等，許多標的後續都有亮眼漲幅。更讓他佩服的是，父親經常能在相對低點買進，並在獲利後適時賣出，甚至持有10張台積電至今，投資眼光令他相當驚訝。

不過，原PO坦言，過去一直認為父親只是運氣好，因此幾乎沒有跟進推薦標的，甚至曾勸父親賣出台積電，結果自己反而買進國巨後套牢在900元附近。面對父子之間懸殊的投資績效，他自嘲「一定是我的運氣被吸走了」。

至於父親如何選股，原PO透露，對方主要依靠多年累積的台股歷史經驗，搭配公司獲利能力、每股盈餘（EPS）、產業題材及股價高低進行判斷。儘管父親近期仍持續推薦個股，他已決定不再跟進，轉而投資大盤，降低選股失誤的風險。

貼文曝光後，不少網友認為原PO應該虛心向父親請教，留言「股市就是市場，賣菜就是賣股」、「交易到最後是化繁為簡」、「問他怎麼判斷的，比你研究財報強十倍」。也有人分享類似經驗，表示父親退休後投資高價股，今年帳面損益已突破千萬元，感嘆市場經驗有時比學歷更重要。

不過，也有網友對故事真實性提出質疑，認為原PO列出的股票未必都能達到300%以上報酬，且父親既然懂得EPS與公司基本面，就不能算是完全沒有研究。另有人提醒，頻繁操作容易追高殺低，與其羨慕他人績效，不如建立適合自己的投資策略。原PO則回應，正因認知到自己選股能力不足，才決定改買大盤，避免繼續因個股操作承受損失。

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