台股重挫是5萬點前最後洗盤？陳龍看多AI基本面 曝長假後反攻關鍵

針對台北股市今日的震盪重挫，分析師陳龍在最新影音節目中直言，今日盤勢的大跌「有一半跟長假效應有關」。他指出，周五適逢颱風逼近，若加上原有的光復節連假，市場將面臨長達4天的休市；在長假期間國際局勢變數難料的情況下，許多投資人選擇在休假前「先賣為敬」，造成盤面沉重的調節賣壓。

陳龍進一步分析，當前國際利空頻傳，包括中東局勢再度緊繃、油價維持高檔、美國大選逼近，以及法國政經動盪引發公債拋售等雜音，皆加深了短線市場的避險情緒；資金轉向保守資產亦推升美元走強，導致新台幣匯率再度重貶、外資擴大提款，成為壓抑台股表現的短期關鍵。

不過，面對市場蔓延的「AI泡沫」疑慮，陳龍則明確表達反對立場。他強調，AI產業目前仍處於新工業革命的起步階段，產業基本面不僅未見轉弱，更是實打實地在成長。

最客觀的指標即是GPU租賃價格不跌反漲，且終端Token使用量呈現指數型暴增，基建速度根本追不上算力需求；從Meta公布的最新財報與擴大資本支出，到黃仁勳在歐洲GTC大會點出算力效能的飛躍與CPO光互聯技術發展，都顯示AI趨勢具備實質基本面與獲利支撐。

陳龍總結指出，當前10年期美債殖利率已自高點回落至5.08%附近，理論上對股市本益比評價有利，且台灣核心科技供應鏈的EPS與接單展望並未修正。

他認為，今日的急跌與今年年初的震盪修正型態極為相似，長假與國際動盪引發的恐慌只是短期的「5萬點前最後洗盤」，待下周長假結束、國際雜音鈍化以及美股雲端巨頭財報陸續公布後，台股仍將回歸強勁的基本面軌道向上挺進。

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