快訊

強颱薔琵逼近…估傍晚本島全納陸警範圍 周六凌晨離台灣最近不排除登陸

獨／四公股金控推「投信四合一 」 三種換股比例搶先曝光

竹北街頭「猛攻鄭朝方」文宣署名吳子嘉 檢調今搜索吳辦公室、住處

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科驚見島狀反轉！陳嘉偉示警「逃命時間已過」…台股沒救了恐崩22500點

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師陳嘉偉看空台股後市，認為大盤反彈機會已結束，並示警台積電、聯發科技術面轉弱，台股不排除回測5年線約22500點。中央社
分析師陳嘉偉看空台股後市，認為大盤反彈機會已結束，並示警台積電、聯發科技術面轉弱，台股不排除回測5年線約22500點。中央社

針對台股盤勢，分析師陳嘉偉在最新影音解盤中示警「台股沒救了」，直言大盤反彈逃命的機會已經結束，市場即將面臨「關門放狗」的無情殺盤。他預期，在光復節連假過後，台股將會加速向下破底，當前投資人若想在市場中獲利，「唯一的路就是放空電子股」。

陳嘉偉分析，近期台股每天早盤開高都是最佳空點，但多數投資人卻常在開高時誤以為止跌反攻而進場追價。

他指出，大盤目前已跌破季線，若週五未放颱風假，大盤半年線恐將直接面臨失守考驗；且一旦進入「M頭」型態第二個頭下來的階段，盤勢往往呈現「覆巢之下無完卵」，連傳產股也難以成為資金避風港，沒有任何族群能夠躲得掉。

針對市場將下跌歸咎於假期因素，陳嘉偉痛批極其荒謬，並反問日股與韓股並未放光復節連假或颱風假，盤勢同樣重挫，顯示多頭分析師只是在找藉口準備帶投資人凹到底。

他進一步舉例，即便輝達（NVIDIA）釋出GTC大會相關利多，被點名的矽光子（CPO）與電子材料等供應鏈反而成為重災區，包括金居、富喬開高走低，被動元件指標國巨亦逼近前低，再跌一根恐將破底，印證了「空頭市場見利多就是空點」的邏輯。

在權值核心方面，陳嘉偉直指台積電近期技術面「真的很醜」，先前藉由消息跳空形成假突破後隨即面臨外資沉重賣壓，技術線型均線糾結且融資處於高檔，目前距離半年線僅差5元，破線壓力沉重...

第二大權值股聯發科則形成上方大型「島狀反轉」的富士山型態，且已正式跌破半年線。

陳嘉偉總結，台積電與聯發科雙雙走弱代表AI熱潮即將面臨爆掉危機，這波下殺更是結合亞洲金融風暴、網路泡沫、金融海嘯與歐債危機的完美風暴。

以保守角度估算，台股至少將面臨「年線對稱跌幅」，若以長期均線回測來看，甚至不排除一路下探至5年線約22500點位置，呼籲投資人切勿心存僥倖，應順應趨勢站在賣方放空弱勢電子股。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 聯發科 電子股 分析師 國巨 矽光子 輝達 日股 2330台積電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

0050買了58次報酬率80.62％！拿棒球比喻009826：安打也能慢慢得分

0056今年贏0050就代表高股息更強？清流君3364組數據揭長期績效差異

明天台股不開盤？郭哲榮預測大台北放颱風假 祭品文豪送5000杯珍奶

ETF有123檔跌破票面價值！王世堅怒轟投信亂象 彭金隆坦言罰太輕

相關新聞

聯發科驚見島狀反轉！陳嘉偉示警「逃命時間已過」…台股沒救了恐崩22500點

分析師陳嘉偉示警台股反彈逃命機會已過，聯發科形成島狀反轉並跌破半年線，台股恐下探年線甚至22500點。

AI泡沫要破了？美財長貝森特稱「看不出系統性問題」 投資人憂重演2000年

台中銀前董座王貴鋒涉掏空近11億元案審理中，庭上曝光VIP曾搭勞斯萊斯接送並稱滿意，豪車支出合理性引發討論。

颱風假跟股市是否要脫鉤？行政院這樣說

薔琵颱風逼近台灣，外界高度關注23日是否會放颱風假，若是放假台股就要休市一天，民進黨台北市長參選人沈伯洋今日拋出股市運作與颱風假脫鉤的想法。對此，行政院22日表示，颱風跟股市是不是要脫鉤，院長備詢時有說過這是未來可以研議的方向，相關意見都持續在蒐集中，不過現在最重要的還是防颱整備。

川普嫌台灣太遠⋯砸15億美元拚晶片回流！網狠酸天真：一座廠都不夠

美國總統川普再度喊話推動半導體製造回流美國，宣布五角大廈將投入15億美元（約新台幣477億元），擴大北卡羅來納州的半導體相關生產。美國商務部長盧特尼克更直言，台灣距離美國「實在太遠了」，因此必須將晶片製造帶回美國。消息曝光後引發PTT網友熱議，不少人質疑投資金額過低，直呼「15億就想晶片回流，天真」。

明天台股不開盤？郭哲榮預測大台北放颱風假 祭品文豪送5000杯珍奶

分析師郭哲榮預測明日大台北放颱風假、台股休市，若正常上班將送5000杯珍奶，貼文引發熱烈討論，結果待正式公告。

股市與颱風假脫鉤？張善政：由中央評估、侯友宜：沒有安全沒有一切

強颱薔琵持續接近台灣，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天提出，將股市與颱風假脫鉤構想。桃園市長張善政表示，這應該要由中央評估，他們才有數據；新北市長侯友宜強調，一切以人民的安全為最大考量，沒有安全沒有一切。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。