聯發科驚見島狀反轉！陳嘉偉示警「逃命時間已過」…台股沒救了恐崩22500點

針對台股盤勢，分析師陳嘉偉在最新影音解盤中示警「台股沒救了」，直言大盤反彈逃命的機會已經結束，市場即將面臨「關門放狗」的無情殺盤。他預期，在光復節連假過後，台股將會加速向下破底，當前投資人若想在市場中獲利，「唯一的路就是放空電子股」。

陳嘉偉分析，近期台股每天早盤開高都是最佳空點，但多數投資人卻常在開高時誤以為止跌反攻而進場追價。

他指出，大盤目前已跌破季線，若週五未放颱風假，大盤半年線恐將直接面臨失守考驗；且一旦進入「M頭」型態第二個頭下來的階段，盤勢往往呈現「覆巢之下無完卵」，連傳產股也難以成為資金避風港，沒有任何族群能夠躲得掉。

針對市場將下跌歸咎於假期因素，陳嘉偉痛批極其荒謬，並反問日股與韓股並未放光復節連假或颱風假，盤勢同樣重挫，顯示多頭分析師只是在找藉口準備帶投資人凹到底。

他進一步舉例，即便輝達（NVIDIA）釋出GTC大會相關利多，被點名的矽光子（CPO）與電子材料等供應鏈反而成為重災區，包括金居、富喬開高走低，被動元件指標國巨亦逼近前低，再跌一根恐將破底，印證了「空頭市場見利多就是空點」的邏輯。

在權值核心方面，陳嘉偉直指台積電近期技術面「真的很醜」，先前藉由消息跳空形成假突破後隨即面臨外資沉重賣壓，技術線型均線糾結且融資處於高檔，目前距離半年線僅差5元，破線壓力沉重... 第二大權值股聯發科則形成上方大型「島狀反轉」的富士山型態，且已正式跌破半年線。

陳嘉偉總結，台積電與聯發科雙雙走弱代表AI熱潮即將面臨爆掉危機，這波下殺更是結合亞洲金融風暴、網路泡沫、金融海嘯與歐債危機的完美風暴。

以保守角度估算，台股至少將面臨「年線對稱跌幅」，若以長期均線回測來看，甚至不排除一路下探至5年線約22500點位置，呼籲投資人切勿心存僥倖，應順應趨勢站在賣方放空弱勢電子股。

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