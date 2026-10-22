AI泡沫要破了？美財長貝森特稱「看不出系統性問題」 投資人憂重演2000年

AI熱潮究竟是產業革命，還是另一場科技泡沫？隨著科技股估值與企業資本支出持續受到關注，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日在紐約一場閉門投資會議中表示，目前看不出AI產業存在「系統性問題」，並強調全球最聰明的人才都相信這項技術，對AI發展前景抱持樂觀看法。不過，相關言論傳到PTT股板後，卻引發投資人兩極討論。

根據外媒報導，貝森特21日出席由摩根大通與非營利組織Robin Hood共同舉辦的金融活動，現場聚集數百名金融業高層與投資人，入場門票至少7500美元。當被問及AI是否出現泡沫時，曾任避險基金經理人的貝森特表示，自己擅長判斷金融系統何時出問題，但目前「我看不出有什麼系統性問題」，並直言這波AI浪潮不同於2000年前後的網路泡沫。

貝森特指出，世界上最聰明的人都相信AI技術，甚至將99%的淨資產投入相關企業，而這些公司也打造出全球獲利能力最強的商業模式。他看好AI未來將推升美國生產力與經濟成長，但也坦言，資料中心及AI業者尚未充分向一般民眾說明相關發展能帶來哪些好處。另一方面，市場仍擔憂科技企業為擴建資料中心、採購晶片而大舉舉債，可能使投資風險持續累積。

消息曝光後，PTT股板出現不少質疑聲浪，有人留言「AI有用不代表投入的資金能回收」、「.com今天都在用但當初也泡沫」，認為技術具有長期價值，不代表目前的投資價格與資本支出都合理。也有人提到過去金融危機的經驗，直言「以前也沒人認為雷曼兄弟會倒掉」、「雷曼兄弟那些人也很聰明」，對貝森特以頂尖人才投入AI作為信心依據抱持保留態度。

不過，也有投資人支持貝森特的觀點，留言「確實 七巨頭集體失智有可能嗎」、「現在一堆巨頭Forward PE都只有二三十倍」，認為大型科技公司的獲利能力與估值，不能直接與當年網路泡沫時期相提並論。另有人指出「人家是說"目前"沒有啊」，提醒貝森特並非保證AI永遠沒有風險。至於這波AI投資究竟能否持續轉化為企業獲利，市場討論仍集中在技術成長、資本支出與投資報酬之間的落差。

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