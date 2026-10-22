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颱風假跟股市是否要脫鉤？行政院這樣說

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影 黃婉婷
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影 黃婉婷

薔琵颱風逼近台灣，外界高度關注23日是否會放颱風假，若是放假台股就要休市一天，民進黨台北市長參選人沈伯洋今日拋出股市運作與颱風假脫鉤的想法。對此，行政院22日表示，颱風跟股市是不是要脫鉤，院長備詢時有說過這是未來可以研議的方向，相關意見都持續在蒐集中，不過現在最重要的還是防颱整備。

先前各界就曾針對股市與颱風假是否要脫鉤，以其證交所是否需要有一個備援等方案引發討論。日前立法院也有立委提到行政院應該要思考是否需要脫鉤等。當時行政院長卓榮泰回應會研議。

行政院發言人李慧芝指出，颱風跟股市是不是要脫鉤，先前卓榮泰院長備詢時有說過這是未來可以研議的方向，相關意見都持續在蒐集中，不過現在最重要的還是防颱整備。

此外，先前台北放了颱風整備假已經引起討論，媒體關心政院對此事的看法？李慧芝表示，依照「天然災害停止上班及上課辦法」第4條、第9條，停班停課都有非常明確且客觀地發布標準，氣象署會定時把颱風動態還有最新風雨預報資料提供給各縣市政府、災防中心參考，也會保持密切聯繫。

李慧芝說，各地方政府因地制宜、就共同生活圈發布結果跟時機，制度也行之有年，相信各地方政府都會依據相關標準進行裁量。

氣象署長呂國臣則提到，颱風是秋颱，通常會在北部、東北部帶來比較大的風雨，台北市是盆地地形，陽明山、大屯山一帶可能會下豪雨。氣象署的預報是滾動式的預報，會把即時的資料提供給各縣市政府做停班課參考。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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