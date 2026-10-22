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明天台股不開盤？郭哲榮預測大台北放颱風假 祭品文豪送5000杯珍奶

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮（哲哲）預測明天大台北地區將放颱風假、台股休市，並發出祭品文，宣布若正常上班上課就送出5000杯珍奶，引發熱議。中央社
分析師郭哲榮（哲哲）預測明天大台北地區將放颱風假、台股休市，並發出祭品文，宣布若正常上班上課就送出5000杯珍奶，引發熱議。中央社

颱風逼近台灣，明天到底會不會放颱風假，連台股投資人都相當關心！知名分析師郭哲榮（哲哲）在Threads發出祭品文」，大膽預測明天大台北地區將放颱風假、台股不開盤，更直接喊話，如果大台北正常上班上課，就要豪發5000杯珍珠奶茶。貼文一出迅速掀起討論，累積43萬次瀏覽，不少人已經準備卡位領珍奶

郭哲榮在貼文中寫道：「預告: 明天會放颱風假，台股將不開盤。若大台北地區正常上班上課，哲哲發五千杯珍奶（我是想上班的)」。他還提到選舉將近，認為台北市長蔣萬安即使遇到小雨，也可能宣布放「政治颱風假」，何況這次預期風雨不小，對明天放假的機率相當有信心。

5000杯珍奶的祭品文立刻吸引大批民眾留言，甚至有人已經開始點餐，笑喊「卡一杯珍奶 微冰微糖」、「想喝哲哲發的珍奶」、「我就知道你還有錢」，還有人嫌祭品不夠多，直呼「五千杯太少！」。不只大台北民眾關心，其他縣市也紛紛敲碗，「預測一下高雄」、「有台中嗎」、「新竹可以順便嗎 拜託拜託」，讓留言區瞬間變成颱風假許願池。

不過，明天到底放不放假，留言區也吵成一團。有人認為「我覺得不會放」、「豔陽高照耶！」，但也有人分享當地風雨狀況，表示「內湖的風沒在開玩笑，其他縣市我不知道」，甚至直呼「明天早上暴風圈都在台灣上空了還不放假也太狠」，對於是否放假各有看法。

至於台股可能跟著颱風假休市，投資人也有話要說。有人笑稱「一定會放啦 少跌一天公股就撐一天」，也有人擔心錯過美股上漲行情，留言「今晚搞不好美股噴，明天停市不是少一根？」。

究竟郭哲榮的預測會不會成真、5000杯珍奶是否真的要送出去，仍得等正式停班停課公告出爐，台股是否休市也須以相關公告為準。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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