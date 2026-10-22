股市與颱風假脫鉤？張善政：由中央評估、侯友宜：沒有安全沒有一切

強颱薔琵持續接近台灣，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天提出，將股市與颱風假脫鉤構想。桃園市長張善政表示，這應該要由中央評估，他們才有數據；新北市長侯友宜強調，一切以人民的安全為最大考量，沒有安全沒有一切。

基北北桃合作交流平台第4次市長會議今天在桃園會展中心舉辦，被問及股市跟颱風假脫鉤議題，張善政表示，股市跟颱風假脫鉤的前提，是線上交易的普及度要到某一個程度，這個應該是由中央來評估，因為他們才有真正的數據來看，現在不到實體券商或場所做交易的頻率，到底到什麼地步。

侯友宜說，不管是股市也好，颱風也好，都會影響到人民的生活，但一切以人民的安全為最大的考量，沒有安全沒有一切。這部分他要特別再說一次，中央跟地方一起合作，面對來勢洶洶的颱風，人民安全就是我們最重要的唯一考量。

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