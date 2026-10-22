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台北放颱風假、台股照常交易？沈伯洋提脫鉤…蔣萬安回應、交割問題掀議

聯合新聞網／ 綜合報導
沈伯洋提出颱風停班停課與股市交易脫鉤的構想，蔣萬安表示仍依現行規定辦理，後續可與中央協調，引發投資人對颱風天交易及交割制度的討論。記者林伯東／攝影
沈伯洋提出颱風停班停課與股市交易脫鉤的構想，蔣萬安表示仍依現行規定辦理，後續可與中央協調，引發投資人對颱風天交易及交割制度的討論。記者林伯東／攝影

颱風假是否該與台股休市脫鉤，再度引發討論！隨著薔琵颱風逼近台灣，民進黨台北市長候選人沈伯洋提出，台北市身為金融重鎮，可思考將停班停課與股市交易分開處理。台北市長蔣萬安今（22）日回應，現階段仍以現行規定為主，相關議題過去已有討論，後續可再與中央協調。

蔣萬安上午視察抽水站時表示，市府已聽取各局處防颱報告，是否停班停課將依中央氣象署預報資料，與基北北桃共同討論，預計晚間8點依慣例宣布。他也強調防颱優先於選務，即刻暫停一切競選活動。

消息傳至PTT股板後，引發投資人討論。原PO認為，颱風假與股市交易早該脫鉤，並以香港等金融市場為例，指出若能將兩者分開處理，地方政府決定是否停班停課時，也能減少股市休市因素的干擾。

不少人支持推動交易電子化，留言「電子化如何」、「AI科技島 然後無法電子化?」、「至少開放電子下單和媒合吧 ...」，也有人直言「早該脫鉤了」。另有投資人認為，台灣金融市場部分制度仍有改善空間，颱風假不一定要與股市休市綁在一起。

不過，反對與質疑聲音也不少，部分人擔心券商、銀行及交割作業難以配合，留言「嗯...颱風天該誰去銀行上班？」、「營業員颱風天上班？」，還有人追問「拖勾股市，交割款怎樣處理，券商員工要上班嗎，銀行要上班嗎」。

也有人指出，股市是否開市涉及中央主管機關權責，並非台北市長能單方面決定，讓颱風天能否正常交易的討論，延伸至金融業人員安全與市場運作制度。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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