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美國擬撤離波斯灣使館人員及家屬！憂中東戰火再起 沙烏地面臨攻擊威脅

聯合新聞網／ 綜合報導
《路透社》引述美國官員指出，美國正準備撤離波斯灣地區部分使館人員及家屬，以因應葉門青年運動可能發動的攻擊，中東局勢與國際油價後續變化受到市場關注。（美聯社）
《路透社》引述美國官員指出，美國正準備撤離波斯灣地區部分使館人員及家屬，以因應葉門青年運動可能發動的攻擊，中東局勢與國際油價後續變化受到市場關注。（美聯社）

中東緊張情勢再度升溫！根據《路透社》報導，3名美國官員透露，美國國務院正準備下令撤離波斯灣地區部分大使館人員及其家屬，主因是當地可能再度爆發敵對行動，尤其擔心親伊朗葉門青年運動（Houthi）發動攻擊。消息傳出後，也引發市場對國際油價及股市波動的關注。

其中2名美國官員指出，撤離範圍可能涵蓋美國駐沙烏地使團所有人員及其家屬。美國駐沙烏地首都利雅德大使館22日發布安全警示，提醒青年運動可能進一步攻擊沙烏地。近期當地已發生多起致命襲擊，包括利雅德機場遭到攻擊。

葉門局勢同樣持續緊繃。報導指出，青年運動9月推進至紅海重要航道曼德海峽附近後，持續與獲沙烏地為首聯軍支持的葉門政府軍交火。葉門政府軍10月展開反攻，試圖收復青年運動控制區域，雙方在曼德海峽附近持續爭奪據點，青年運動也包圍葉門南部高地城市塔伊茲。

消息傳到PTT股板後，不少投資人擔心中東衝突再度擴大，留言「大的要來了」、「幹還來啊」、「第幾次了」。原PO則提到油價開盤上漲約1%，那斯達克期貨也出現波動，認為中東戰事可能再添變數。

對於後續市場影響，討論區也出現不同看法，有人認為「油價看好穩穩漲價」，擔心能源成本上升進一步推高物價；也有人質疑相關消息是否會真正演變成更大規模衝突。由於美國目前仍處於準備撤離階段，實際撤離規模與後續軍事行動尚未明朗，市場持續關注中東情勢發展。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

中東 波斯灣 美國 葉門 伊朗 國際油價 美國國務院 大使館

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