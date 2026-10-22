美光桃園廠今早9點罷工！分潤協商破局 24小時行動登場

記憶體大廠美光（Micron）爆發勞資爭議！台灣美光桃園工會21日與公司協商未果，宣布今（22）日上午9時起，將在桃園廠門口展開24小時罷工行動，預計持續至23日上午9時。消息傳到PTT後引發熱議，不少投資人關心罷工是否影響記憶體供應，以及相關股票的後續走勢。

根據工會說法，雙方21日下午2時在桃園市政府協商，針對工會提出的四大訴求，公司仍未給出具體數字。工會指出，早在9月4日第一次調解時，公司就曾表示會提出分潤方案，但9月21日第二次調解仍未有結果，直到10月21日協商依舊沒有具體回覆，因此決定維持罷工計畫。

依照工會規劃，罷工將從今日上午9時持續至明日上午9時，為期24小時。此外，工會也將針對公司預定上午10時全員會議公布的方案，交由全體會員投票。由於罷工尚未正式開始，實際參與人數、產線是否受到影響，目前仍有待觀察。

消息曝光後，不少PTT鄉民對罷工僅有24小時感到意外，留言「24小時是怎樣, 一日遊嗎..」、「24小時？要不要改24天？」、「兩邊沒一起罷工，且還限定24小時，這這這…」。也有人反駁「酸別人罷工時間短的人 自己罷工多久」，認為不應單憑罷工天數評價工會行動。

至於記憶體股是否受到衝擊，討論同樣出現不同看法，有人問「罷工是怎麼和跌連在一起的？」、「這樣其他記憶體股票會漲嗎？」也有人認為，罷工若影響供應，反而可能牽動市場對記憶體價格的預期。不過，罷工是否實際影響產能與股價，目前都還無法確認。

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