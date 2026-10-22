台達電跌到1600元還能買？他嘆3個月慘不忍睹 投資人反問一句

台達電（2308）股價近期大幅震盪，讓不少投資人開始懷疑還能不能買。一名網友在Dcard股票板發文表示，台達電7月6日股價最高來到2100元，隨後一路走弱，直到10月6日左右才回升至2050元，沒想到近期又跌到1600元，讓他忍不住直呼「這三個月慘不忍睹，怎還會有人想買台達電阿」，擔心進場的投資人再度被套牢。

貼文曝光後，不少人卻抱持不同看法。有網友拿台積電過去的股價波動舉例，認為好公司的股票即使短期大跌，也不代表長期沒有機會，直言「台達電買在2XXX確實是相對高點 但現在16XX還有什麼理由不買」。另一人則表示「台達電 1600我就敢買」，認為只要資金不急著使用，就願意長期持有。

也有人從產業前景切入，認為AI持續發展將帶動相關電力設備需求，留言「AI持續發展的話，台達電就不用怕，800V HVDC肯定是要用的，時間問題」。另有投資人分享自己過去持有其他股票、歷經大幅下跌後反彈的經驗，認為不能只看短期股價，就判斷一家公司的投資價值。

不過，也有留言反映套牢的無奈，甚至有人分享自己其他持股的虧損情況。對於擔心股價波動的投資人，有人建議「沒耐心就買ETF就好了」，認為不一定要承擔單一個股的漲跌壓力。

其中，一句「所以漲了怕跌、跌了不敢買？那什麼時候買？」引發討論，也點出投資人面對股價修正時的矛盾心態。有人把1600元視為進場機會，也有人擔心繼續下跌，雙方對台達電後續走勢仍有不同看法。

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