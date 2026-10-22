薪水每月花光光！他靠「定期定額5000元」改掉壞習慣：終於存到錢

每個月薪水一入帳就開始花，到了月底卻發現根本存不到錢？一名網友在Dcard理財板分享，自己過去總是在發薪日吃好料、買飲料、逛蝦皮，結果月底帳戶所剩無幾。後來他決定改變習慣，透過定期定額投資，每隔月投入5000元，沒想到不只開始累積資產，連衝動購物的次數也跟著減少。

原PO表示，過去每個月都告訴自己「下個月一定開始存」，結果始終做不到。後來才發現，問題出在總想等錢花剩再存，但每次都沒有剩下多少。於是他改採「先扣再花」，透過自動扣款設定定期定額，並將扣款日安排在發薪日後幾天，避免錢一進帳就被花光。

他透露，自己每隔月投入5000元，金額不至於影響生活，也能慢慢建立投資習慣。雖然帳面資產沒有一下子增加很多，但最大的改變是心態，過去月底總會懊惱沒存到錢，現在至少知道資金正在持續累積，花錢也變得更有意識。他認為，定期定額不必天天盯盤，也能分批投入市場，但提醒應先保留緊急預備金，不要把所有錢都拿去投資。

貼文引發不少共鳴，有網友直呼「花剩的再存根本是都市傳說」，也有人分享「我也是薪水入帳前幾天最有錢 月底直接變窮光蛋」。另一名網友則建議先學會記帳，了解每個月可以花多少、存多少，才能更有計畫地管理收入。

至於定期定額該投入多少？不少人認為不用一開始就追求大金額，留言「投資金額真的不用一開始就很大，我覺得先建立習慣比較重要，之後薪水有增加再慢慢調高」、「也是從小金額開始定期定額，後來收入增加才慢慢調高，這樣壓力比較小」。也有人點出自動扣款的好處，「我覺得自動扣款最方便的地方就是不用靠意志力，意志力這種東西我沒有哈哈」。

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