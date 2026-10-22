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投資14年悟出5大心法！他坦言：賺得快不重要 走得遠才是本事

聯合新聞網／ 綜合報導
一名自稱金融研究員的投資人分享14年股市經驗，整理出控制貪婪、接受虧損、保持耐心、做好風險管理及持續學習等5大心法，認為長期留在市場比短期賺快錢更重要。記者杜建重／攝影
一名自稱金融研究員的投資人分享14年股市經驗，整理出控制貪婪、接受虧損、保持耐心、做好風險管理及持續學習等5大心法，認為長期留在市場比短期賺快錢更重要。記者杜建重／攝影

投資股票究竟該抱持什麼心態？一名自稱「金融研究員」的網友近日在Dcard理財板分享，自己投入市場14年，從最初滿腔熱血，到經歷多次行情起伏，才慢慢明白投資比的不是誰賺得快，而是誰能走得遠。他認為，真正能長期留在市場的人，靠的不只是運氣，更重要的是心態、紀律與風險管理。

原PO整理出5大投資心法，首先是別被貪婪牽著走，不要看到別人賺錢就急著跟進；其次是學會接受虧損，判斷錯誤時應懂得停損與檢討，避免一次失誤拖垮整體資產。他也強調，投資不必天天交易，看不懂的行情可以放過，沒有把握時保留現金，也是一種選擇。

另外兩個重點則是風險管理與持續學習。原PO認為，即使短期獲利亮眼，也不能忽略本金可能承受的損失；而市場沒有永遠看對的人，唯有保持謙卑、持續修正策略，才能應對不同的行情。他感嘆，投資就像一場與自己的長跑，不求一夜暴富，而是希望每一步都走得踏實。

貼文引發其他投資人分享經驗。一名27歲、股齡3年的網友表示，自己曾在關稅戰期間承受帳面虧損80萬元，今年開始使用槓桿投資，目前股市資金接近8位數，但仍提醒自己「風險永遠擺在獲利的前面」、「不要看對了趨勢 死在了波動」，認為投資不能只看報酬，也要學會承受市場起伏。

另一名網友則認為，投資最重要的是控制每次交易可能承受的最大虧損，並建立適合自己的操作策略。他直言「心魔永遠是最大的魔王沒有之一」，即使有再好的紀律與方法，只要一時貪心，就可能讓先前累積的成果付諸流水。也有人簡短回應「本多終勝。本少終輸。」，點出本金規模同樣是投資人關注的現實問題。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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